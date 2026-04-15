TPHCM cùng Slovakia kiến tạo hành lang tăng trưởng mới

Nằm trong các hoạt động chào mừng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Slovakia Robert Fico đến Việt Nam, sáng 15-4, tại TPHCM, đã diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia tại TPHCM. Ảnh: THỤY VŨ

Tham dự diễn đàn có đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; bà Martina Šimkovičová, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Slovakia; ông Vladimir Simonak, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Slovakia; cùng đại diện trên 100 doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Công Vinh khẳng định TPHCM, trung tâm kinh tế năng động hàng đầu của Việt Nam, bước vào giai đoạn phát triển hoàn toàn mới với một trung tâm tài chính quốc tế đang hình thành, một hệ sinh thái AI và bán dẫn đang tăng tốc, mạng lưới logistics, cảng biển, công nghiệp công nghệ cao được mở rộng chưa từng có, cùng một quyết tâm chính trị rất mạnh mẽ.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Công Vinh, TPHCM có đầy đủ điều kiện để trở thành điểm trung chuyển của dòng vốn, công nghệ, tiêu chuẩn quản trị và các mô hình đổi mới sáng tạo từ châu Âu vào thị trường ASEAN hơn 700 triệu dân. Slovakia là cửa ngõ Trung – Đông Âu, sẽ là đối tác bản lề để cùng TPHCM kiến tạo một hành lang tăng trưởng mới giữa châu Âu và Đông Nam Á.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh khẳng định, TPHCM dành cho cộng đồng doanh nghiệp Slovakia không chỉ là một thị trường rộng lớn, mà là một hệ sinh thái phát triển minh bạch, ổn định, cởi mở và sẵn sàng đồng hành dài hạn. Chính quyền TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện logistics, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án chiến lược được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Kinh tế Slovakia Vladimir Simonak phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia tại TPHCM. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vladimir Simonak, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Slovakia hy vọng ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến Slovakia và cảm nhận được sự thân thiện, chân thành, giống như những gì phía Slovakia luôn nhận được mỗi khi đến Việt Nam. Ông Simonak tin tưởng sẽ có thêm nhiều cơ hội để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu, hợp tác đầu tư thành công hơn nữa.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã giao lưu, trao đổi về các phương hướng đầu tư và hợp tác trong thời gian tới.

THỤY VŨ