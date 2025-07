TPHCM đã khởi tố hơn 11.700 vụ án, xét xử trực tuyến gần 5.000 phiên tòa

Đó là nội dung được nêu tại tại kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2021–2026), sáng 24-7.

Tội phạm gia tăng, thủ đoạn tinh vi

Báo cáo tại kỳ họp, Viện trưởng Viện KSND TPHCM Lê Văn Đông cho biết từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn TPHCM tiếp tục được giữ vững, ổn định; các loại tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, khó lường.

Đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố mới 11.785 vụ án với hơn 19.600 bị can. Trong đó, tội phạm về an ninh quốc gia là 3 vụ với 5 bị can; tội phạm về trật tự an toàn xã hội 3.464 vụ với 6.500 bị can; tội phạm kinh tế, sở hữu, môi trường 4.849 vụ với 4499 bị can. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố 3.361 vụ với 8.266 bị can liên quan tội phạm ma túy; 106 vụ với 293 bị can liên quan tội phạm tham nhũng, chức vụ; tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp 2 vụ với 43 bị can.

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát 2 cấp thực hành quyền tố tụng, kiểm sát việc giải quyết 16.870 nguồn tin về tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra đã giải quyết 13609 nguồn tin (quyết định khởi tố 6.895 vụ án), đang giải quyết 8.270 nguồn tin.

Tòa án thụ lý hơn 106.000 vụ việc, tăng mạnh so với cùng kỳ

Cũng tại kỳ họp, đại diện TAND TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, TAND 2 cấp Thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao góp phần giữ vững an ninh chính trị tại địa phương; đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, trong đó có rất nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, mang tính cấp bách, đột xuất.

Tòa án 2 cấp đã thụ lý 106.245 vụ việc và giải quyết 63.231 vụ việc, tăng 20.065 vụ thụ lý và 15.687 vụ giải quyết so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể: cấp tỉnh giải quyết 6.060/11.221 vụ việc (đạt 54,01%); tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan là 0,53% (341/63.231 vụ), thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 1,5%.

TAND 2 cấp cũng đã ban hành 16.423 quyết định thi hành án hình sự; xét giảm án cho 3.225 bị án, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 50 bị án, xét đặc xá cho 211 bị án và rút ngắn thời gian thử thách với 96 bị án treo. Việc thi hành án được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP, TAND 2 cấp tại TPHCM (gồm 3 địa phương sau sáp nhập) đã tổ chức 4.856 phiên tòa và phiên họp trực tuyến. Việc xét xử trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người tham gia tố tụng, đặc biệt hiệu quả trong các vụ án lớn như vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm, hay các vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Ngoài ra, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh. TAND 2 cấp tại 3 đơn vị đã tiếp 1.009 lượt công dân. Thụ lý 967 đơn khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 784 đơn (đạt tỷ lệ 81,07%), trong đó 63 đơn đúng, 16 đơn đúng một phần, 697 đơn không đúng.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng công tác giải quyết án dân sự, hành chính, cũng như tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành trong một số đơn vị còn chưa cao… Để khắc phục các hạn chế, thiếu sót và nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới, TAND 2 cấp Thành phố sẽ thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp, biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án dân sự nói chung, đảm bảo có chuyển biến tích cực rõ nét trong năm 2025. Tuân thủ nghiêm thời hạn tố tụng, chấm dứt ngay tình trạng để các vụ án quá thời hạn giải quyết do nguyên nhân chủ quan…

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH