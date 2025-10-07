TPHCM dành 15 tỷ đồng hỗ trợ người dân Hà Tĩnh, Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Với tinh thần “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đã dành 15 tỷ đồng hỗ trợ người dân hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị khắc phục thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân trao quà đến học sinh bị ảnh hưởng bởi bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 7-10, đoàn công tác TPHCM do đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại hai địa phương nói trên. Cùng tham gia đoàn có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Hỗ trợ 10 tỷ đồng cho người dân Hà Tĩnh

Tại tỉnh Hà Tĩnh, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Bùi Thanh Nhân trao 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân trao 10 tỷ đồng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM hỗ trợ người dân tỉnh Hà Tĩnh

Sở Y tế TPHCM cũng trao tặng túi thuốc hỗ trợ y tế cho Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn trao túi thuốc đến Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh

Ngoài ra, đoàn công tác đã trao 300 triệu đồng hỗ trợ Trường Tiểu học Thạch Thắng (xã Thạch Lạc) và 300 triệu đồng cho Trường THCS Tân Vịnh (phường Trần Phú) nhằm sớm ổn định việc dạy và học.

Trao hỗ trợ 2 trường học bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Tại xã Thạch Lạc, đoàn trao hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ cho 10 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng, 20 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn cũng hỗ trợ 70 triệu đồng để xây mới căn nhà bị sập hoàn toàn của ông Nguyễn Hữu Thành (73 tuổi) – hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn trao kinh phí hỗ trợ 70 triệu đồng đến gia đình ông Nguyễn Hữu Thành

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Bùi Thanh Nhân bày tỏ xúc động khi được đến thăm vùng đất Hà Tĩnh kiên trung, giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí cho biết, số tiền hỗ trợ 10 tỷ đồng là nguồn lực TPHCM ưu tiên dành cho các hạng mục thiết thực như sửa chữa, xây dựng nhà cửa, trường học, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân phát biểu tại buổi trao hỗ trợ

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM.

Theo đồng chí, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và đời sống nhân dân.

Đoàn trao quà đến học sinh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh

Theo thống kê, bão số 10 đã gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh, làm 91.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng; 75% trường học bị ảnh hưởng. Với sự giúp sức của các địa phương, trong đó có TPHCM, tỉnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống dân cư.

Trao hỗ trợ sửa nhà cho người dân

Được sự chia sẻ của nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có TPHCM, hiện nay tỉnh đã tập trung cơ bản khắc phục hậu quả.

Trao quà đến học sinh khó khăn tỉnh Hà Tĩnh

Niềm vui của người dân được nhận hỗ trợ sửa nhà

Hỗ trợ 5 tỷ đồng cho người dân Quảng Trị

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, động viên và trao 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10.

Sở Y tế TPHCM cũng trao tặng túi thuốc hỗ trợ y tế cho Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

Tại địa phương, đoàn công tác đã trao 30 triệu đồng/hộ cho 10 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng và 70 triệu đồng/căn để xây mới 2 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân cho biết, nhiều năm qua, TPHCM luôn kề vai sát cánh cùng đồng bào miền Trung trong thiên tai, bão lũ. “Mỗi phần quà, mỗi chuyến đi đều thể hiện nghĩa tình của người dân TPHCM, là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia ‘TPHCM vì cả nước, cùng cả nước’,” đồng chí nói.

Tổng cộng 15 tỷ đồng được Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM trao tận tay người dân Hà Tĩnh, Quảng Trị. Đây là nguồn động viên kịp thời, thể hiện tình cảm sâu sắc của thành phố mang tên Bác đối với đồng bào miền Trung đang từng ngày khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

THÁI PHƯƠNG