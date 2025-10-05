Đa phương tiện

Infographic / Longform

Hơn 356 tỷ đồng chi trả sau bão số 10 – nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống

Hơn 356 tỷ đồng chi trả sau bão số 10 – nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống

SGGPO
bao-so-10-1.jpg
img-3056-3088-710.jpeg.jpg
bao-so-10-2.jpg
d7a-6911-8707.jpg.jpg
truonghoc-khacphumualu1-2426-5763.jpg.jpg
bao-so-10-3.jpg
cc47d7197085fadba394-4072-9763.jpg.jpg
img-3031-2785-9917.jpeg.jpg
bao-so-10-4.jpg
c5b-5415-7267.jpg.jpg
bao-so-10-5.jpg
img-20250929-105545-4644-975.jpg.jpg
img-2846-1257-2683.jpeg.jpg
bao-so-10-6.jpg
img-2988-4750-713.jpeg.jpg
Tin liên quan
TRUNG THU (tổng hợp) - Trình bày: MINH THƯ

Từ khóa

356 tỷ đồng bão số 10 tài sản kỹ thuật xe cơ giới thiệt hại vật chất bồi thường Bão Yagi Bualoi tổng thiệt hại bảo hiểm thiên tai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn