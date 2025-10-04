TPHCM phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

Ngày 4-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc và các đại biểu ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão lũ

Những ngày qua, bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, khiến hàng trăm ngàn gia đình mất mát nhà cửa, tài sản; trường học, đường sá hư hỏng, ngập lụt… Cần lắm những sẻ chia để giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thực hiện chủ trương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy TPHCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TPHCM sẽ tổ chức phát động đợt ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 vào lúc 14 giờ 30, thứ hai, ngày 6-10-2025, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272 (tầng 1), số 272 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Hình thức ủng hộ: trực tiếp tại lễ phát động hoặc ủng hộ xin gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Số tài khoản (VNĐ): 000870406009898. Số tài khoản (USD): 000884006001818. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Hoặc trực tiếp tại trụ sở: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Địa chỉ: số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM.

Đơn vị, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Mọi sự đóng góp, dù nhỏ, đều là nguồn lực quý báu giúp đồng bào khôi phục nhà cửa, trường lớp, sinh kế; tiếp thêm niềm tin và ấm áp nghĩa tình thành phố.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trân trọng ghi nhận, cảm ơn những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, động viên, tiếp sức cho đồng bào ta khắc phục thiệt hại trong giai đoạn khó khăn này.

Dọn dẹp vệ sinh sau cơn bão

Đồng thời cam kết những đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân sẽ được sử dụng đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả, được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của TPHCM và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (https//ubmttq.hochiminhcity.gov.vn).

Ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, bão lũ

Liên hệ đăng ký tham gia đóng góp tại Lễ phát động thông qua Ban Công tác xã hội, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM: Bà Phan Thanh Bích Ngọc, chuyên viên, số điện thoại: 0937.185.448; Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, chuyên viên, số điện thoại: 0938.072.807; Bà Huyền Tôn Nữ Diễm My, chuyên viên, số điện thoại: 0912.110.630.

THÁI PHƯƠNG