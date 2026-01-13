Sức sống cơ sở

Lấy ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp An Bình 7

Dự án Cụm công nghiệp An Bình 7 xã Phú Giáo (TPHCM) được người dân kỳ vọng sẽ sớm triển khai và đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Chiều 13-1, UBND xã Phú Giáo phối hợp với đơn vị tư vấn và Công ty cổ phần Thái Bình Dương tổ chức hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp An Bình 7.

b2.jpg
Hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp An Bình 7

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày khái quát đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp An Bình 7, bao gồm vị trí, ranh giới, quy mô diện tích, tính chất của cụm; định hướng tổ chức không gian kiến trúc, bố trí các khu chức năng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, cũng như các giải pháp bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định.

b1.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị lấy ý kiến

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Đa số ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ việc hình thành Cụm công nghiệp An Bình 7, kỳ vọng dự án sớm được triển khai và đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương, tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho con em trên địa bàn.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, nhất là hệ thống thu gom, xử lý nước thải, khí thải, xử lý tiếng ồn... nhằm hạn chế tối đa tác động đến đời sống sinh hoạt của người dân.

CAO SƠN

