TPHCM đề xuất chi gần 175 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ nghỉ do tinh giản biên chế, dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Theo UBND TPHCM tổng ước dự kiến ngân sách TPHCM cần đảm bảo hằng năm cho các khoản hỗ trợ thêm cho hơn 1.000 cán bộ nghỉ việc do tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính là gần 175 tỷ đồng.

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM về quy định chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế, nghỉ do dôi dư sắp xếp đơn vị hành chính, nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, UBND TPHCM hỗ trợ thêm trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, được xuất trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng BHXH bắt buộc; từ năm 21 trở đi, mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp thêm nửa tháng tiền lương.

Trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 29 là cán bộ, công chức cấp xã, UBND TPHCM đề xuất trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng BHXH bắt buộc; từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp thêm nửa tháng tiền lương.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Nghị quyết số 1278 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, được đề xuất trợ cấp thêm 3 tháng phụ cấp hiện hưởng để tìm việc làm…

Theo UBND TPHCM tổng ước dự kiến ngân sách TPHCM cần đảm bảo hằng năm cho các khoản hỗ trợ thêm trong đề xuất là khoảng 175 tỷ đồng. Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các hội có tính chất đặc thù và đơn vị sự nghiệp sẽ được ngân sách nhà nước bố trí dự toán kinh phí. Còn cán bộ các đơn vị tự chủ tài chính sẽ do đơn vị chi trả từ nguồn cải cách tiền lương và nguồn thu.

ĐÔNG SƠN