TPHCM xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027

Năm học 2026-2027, TPHCM dự kiến tăng 96.258 học sinh, nâng tổng số học sinh toàn thành phố lên hơn 2,6 triệu học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời mạnh dạn chỉ ra những "điểm nghẽn" để có giải pháp khắc phục trong năm học mới.

Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Sáng 21-8, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu.

6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục cần nhìn thẳng vào một số tồn tại như: chất lượng giáo dục giữa các địa bàn còn chênh lệch; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; áp lực trường lớp tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp; hồ sơ, sổ sách chiếm nhiều thời gian của đội ngũ nhà giáo.

“Chúng ta kiên quyết không để xảy ra tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích; xử lý nghiêm các hành vi gian lận, tiêu cực trong giáo dục, hướng đến một nền giáo dục trung thực”. (Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM NGUYỄN TẤN PHÁT)

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh: "Hạn chế phải có giải pháp khắc phục; nhiệm vụ phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả đầu ra; không né tránh, không đùn đẩy, không để những tồn tại kéo dài từ năm học này sang năm học khác".

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát thông tin 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027.

Trên cơ sở đó, ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2026-2027 là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất” với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tạo đột phá trong đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học; Nâng cao vị thế nhà giáo, tạo điều kiện để đội ngũ yên tâm tập trung cho công tác chuyên môn; Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, tối ưu hóa nguồn lực; Đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, phát triển giáo dục hòa nhập và xây dựng môi trường học đường an toàn; tăng cường xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, hạnh phúc và nâng cao chất lượng y tế học đường.

Nâng cao chất lượng dạy học thực chất

Ghi nhận và đánh giá cao một số điểm sáng của giáo dục TPHCM trong việc chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dạy tiếng Anh các môn khoa học công nghệ, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhận định, TPHCM có đủ căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn để đi trước, đón đầu, trở thành hình mẫu chung của cả nước.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành giáo dục và đào tạo gồm: đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy và học; bảo đảm sự cân bằng trong phát triển và cơ hội công bằng trong tiếp cận giáo dục của tất cả học sinh; triển khai thực chất và hiệu quả các chính sách giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành giáo dục và đào tạo

“Ngành giáo dục phấn đấu đến năm học 2027-2028 đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông. Trong quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, tuyệt đối không để gián đoạn bất kỳ khâu nào trong quá trình tổ chức của các cơ sở giáo dục, giữ vững nguyên tắc giảm đầu mối nhưng không giảm điểm trường và không ảnh hưởng đến chỗ học của học sinh”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị.

Dịp này, Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ngoài ra, 7 cá nhân có thành tích nổi bật được nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng và 51 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

THU TÂM