TPHCM đề xuất đóng mới 2 tàu kiểm ngư trên 1.000CV chống khai thác IUU

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa có báo cáo gửi Cục Thủy sản và Kiểm ngư, phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nghề cá và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời kiến nghị đầu tư tàu kiểm ngư công suất lớn nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển.

Theo Sở NN-MT, 6 tháng đầu năm 2026, thành phố duy trì giám sát tàu cá qua hệ thống VMS, kịp thời phát hiện, cảnh báo các dấu hiệu vi phạm quy định khai thác thủy sản và thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật còn vướng mắc do thời hạn tạm giữ phương tiện tối đa 30 ngày chưa phù hợp với các vụ việc phức tạp, khi xác minh vi phạm VMS hoặc vùng biển nước ngoài có thể kéo dài 2-3 tháng.

Nhiều quyết định xử phạt vi phạm IUU khó thi hành do ngư dân thiếu tài sản bảo đảm, trong khi địa phương thiếu nơi tạm giữ tàu cá và bảo quản thủy sản tươi sống. Một vướng mắc khác là thiếu cơ chế giám định độc lập để xác định nguyên nhân mất kết nối VMS, gây khó khăn trong phân định lỗi khi xử lý vi phạm.

Tàu cá ngư dân TPHCM đánh bắt hải sản trên biển

Ngoài ra, lực lượng kiểm ngư TPHCM hiện có 53 người, trong đó chỉ có 3 kiểm ngư viên; phương tiện gồm 6 tàu và 6 xuồng tuần tra đã cũ, xuống cấp, công suất nhỏ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để tăng năng lực thực thi pháp luật trên biển, Sở NN-MT TPHCM kiến nghị hỗ trợ vốn đóng mới 2 tàu kiểm ngư trên 1.000CV, hoạt động được trong sóng gió cấp 5-6, trang bị hiện đại để thay thế phương tiện cũ. Sở cũng đề xuất bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện và đào tạo, tập huấn chuyên môn cho lực lượng kỹ thuật.

THÀNH HUY