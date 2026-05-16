TPHCM tăng cường xử lý tàu cá vi phạm IUU, hoàn thành báo cáo trước ngày 10-6

UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tại cuộc họp về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn thành phố.

Tàu cập cảng Hưng Thái, xã Long Hải bốc dỡ thủy sản

Theo đó, ngày 29-4-2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh chủ trì cuộc họp với sự tham dự của các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương ven biển nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác chống khai thác IUU thời gian qua.

UBND TPHCM đánh giá, các sở ngành, đơn vị đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp và đạt được kết quả tích cực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy và UBND TPHCM. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như công tác quản lý tàu cá chưa chặt chẽ, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động chưa được xử lý triệt để.

Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở NN-MT khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn đọng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu liên quan chống khai thác IUU.

Đồng thời, tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, tàu cá “3 không”, tàu nằm bờ và tàu hoạt động ngoài tỉnh; lập danh sách và giám sát chặt các tàu không đủ điều kiện hoạt động; cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU trên hệ thống giám sát hành trình VMS.

Sở NN-MT cũng được giao phối hợp Sở Tài chính tham mưu kinh phí cho hoạt động chống khai thác IUU; xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản, hỗ trợ nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá, hỗ trợ giải bản tàu cá; nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tuần tra trên biển và đề xuất quy hoạch cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân về chống khai thác IUU; tổ chức sơ kết 6 tháng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

UBND TPHCM cũng giao Sở KH-CN phối hợp thực hiện số hóa quản lý tàu cá, cảng cá và ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc thủy sản; Sở Ngoại vụ nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quản lý nghề cá từ các nước phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành báo cáo gửi về Sở NN-MT trước ngày 31-5 để tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM trước ngày 10-6.

THÀNH HUY