TPHCM đề xuất lập 4.861 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 22-6, HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề).

Dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã trình bày tờ trình về xây dựng nghị quyết ban hành Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo UBND TPHCM, TPHCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học – công nghệ, giáo dục, y tế của vùng và cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, TPHCM đã ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ áp lực gia tăng dân số cơ học cao tại các địa phương, nhất là địa bàn có tốc độ đô thị hoá cao, đặc điểm địa bàn diễn biến khá phức tạp.

Theo số liệu thống kê, năm 2023, TPHCM có gần 9,6 triệu người, chiếm hơn 9,6% dân số cả nước; trên địa bàn 312 phường, xã hiện có 4.861 khu phố, ấp. Do đó, đặt ra yêu cầu phải sớm có nghị quyết về đề án xây dựng bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TPHCM.

Theo tờ trình, UBND TPHCM đề xuất 1 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự sẽ phụ trách tối đa 900 nhân khẩu. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 3 thành viên: 1 tổ trưởng, 1 tổ phó, 1 tổ viên. Trường hợp khu phố, ấp có trên 2.700 nhân khẩu được bố trí thêm 1 tổ viên và cứ 900 nhân khẩu tăng thêm được bố trí thêm 1 tổ viên.

Như vậy, trên địa bàn thành phố thành lập 4.861 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với tối đa 15.031 thành viên.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan báo cáo tờ trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua rà soát, hiện có 8.344 người mong muốn tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đối chiếu với số thành viên tối đa để đảm bảo 3 người/tổ là 15.031 thành viên thì con số trên chưa đạt. UBND TPHCM đề xuất sau khi bố trí tổ trưởng, tổ phó của Tổ theo quy định nhưng chưa đảm bảo số lượng hoặc những trường hợp đang giữ chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng không đảm bảo sức khoẻ, năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, tổ phó thì công an cấp xã đề xuất Chủ tịch UBND cùng cấp ưu tiên xem xét, quyết định công nhận tổ trưởng, tổ phó tổ này là những đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban, tổ trưởng, tổ phó Tổ bảo vệ an ninh dân phố hoặc công an xã bán chuyên trách có nhiều kinh nghiệm, có uy tín, đã được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở làm việc theo chế độ thường trực, bảo đảm 24/24 giờ, ban ngày tại điểm làm việc của tổ để xử lý công việc, ban đêm ứng trực, tổ chức tuần tra, canh gác. Lực lượng này sẽ được hỗ trợ hàng tháng theo trình độ đối với từng chức danh, được hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện và nhiều chế độ khác.

Tin liên quan Kỳ họp thứ 16 HĐND TPHCM khóa X quyết định 2 vấn đề quan trọng

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG