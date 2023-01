TPHCM đón đoàn khách quốc tế đầu tiên “xông đất” năm 2023

Ngay từ những giây phút đầu tiên khi đặt chân đến TPHCM, các đoàn khách đã cảm nhận được niềm vui bất ngờ từ ban tổ chức với các hoạt động trải nghiệm thú vị, như: chiêm ngưỡng các màn biểu diễn thư pháp, vẽ nón lá, tò he, thưởng thức trà, trình diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân cùng với hoạt động hái lộc đầu xuân…

Anh Florian Deichman (quốc tịch Đức), một trong những vị khách quốc tế đầu tiên đến thăm TPHCM ngày đầu năm mới đã thực sự bất ngờ khi được chào đón nồng hậu, ấm áp. “Tôi đã xem TPHCM - Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của mình. Gia đình tôi đều thích đất nước các bạn và muốn quay trở lại đây nhiều lần để tham quan, trải nghiệm các danh thắng của Việt Nam”, anh Florian Deichman chia sẻ.

Ban tổ chức đã chọn ra 6 vị khách đặc biệt may mắn trên chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines mang số hiệu VN30 từ Frankfurt (Đức) đến TPHCM hạ cánh lúc 7 giờ 25 và 5 vị khách may mắn trên chuyến bay quốc tế VJ841 của Vietjet Air xuất phát từ lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đến TPHCM đáp lúc 8 giờ 50.

Các vị khách trên lần lượt được hãng tặng vé máy bay nội địa khứ hồi hạng thương gia (khách bay chuyến VN30) và vé máy bay khứ hồi quốc tế với khách bay chuyến VJ841. Bên cạnh đó, các vị khách cũng được trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn TP Thủ Đức do TSTtourist tổ chức hoặc voucher miễn vé vào cổng và trải nghiệm tại Bảo tàng Áo dài TPHCM.

Ngành du lịch TPHCM kỳ vọng năm mới này sẽ đón 5 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa với tổng doanh thu du lịch đạt 160.000 tỷ đồng.

Tham dự lễ và phát biểu tại lễ đón khách, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, năm 2022 là năm thành công của du lịch thành phố. Lượng khách du lịch quốc tế đến TPHCM ước đạt hơn 3,46 triệu lượt, tăng 100% so với cùng kỳ 2021, đạt 99% so với kế hoạch năm 2022. Khách nội địa hơn 31 triệu lượt, tăng 234,1% so với cùng kỳ năm 2021.

So với năm trước đó, các con số này đều tăng gấp đôi. Khách đến TPHCM đã có nhiều lựa chọn để kéo dài thời gian ở lại nhờ nhiều hoạt động để khám phá. TPHCM cũng rất thành công khi tạo kết nối các địa điểm, khu vực so với năm 2021, các du khách đều đánh giá cao sự thay đổi này.

“Trong năm 2023, TPHCM sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để khách đến có thể hài lòng. TPHCM cũng xác định sẽ giới thiệu thêm những hoạt động, điểm đến không chỉ trên địa bàn mà còn kết nối cả các địa phương khác trong khu vực tạo nên những điểm đến liên tuyến mới cho du khách, tận dụng thế mạnh của TPHCM về công nghệ để giới thiệu, tiếp cận sớm với du khách trước khi đến đây", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết.

"Về mặt dịch vụ, TPHCM tiếp tục nâng chất phục vụ cho du khách để đem lại sự hài lòng và quay trở lại nhiều hơn. Từ đà tăng trưởng đạt được của năm 2022, trong năm mới chúng tôi mong muốn sẽ là năm phát triển vượt bậc, du lịch tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh.