TPHCM: Hai anh em cầm đầu đường dây làm giả giấy kiểm định, tem đăng kiểm

Ngày 9-6, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức quy mô lớn.

Trước đó, Công an TPHCM phát hiện một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức nên xác lập chuyên án đấu tranh xử lý. Chiều 29-5, công an phát hiện 2 đối tượng chở 2 thùng tài liệu nên bắt giữ.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Trần Tiến Thành (hay gọi là “Tín”), Trần Tiến Đạt (em ruột Thành) và 10 người khác. Khám xét, công an thu hơn 450 giấy tờ các loại như: CMND, bằng cấp, giấy phép lái xe, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ,...

Thành khai lên mạng đặt mua bằng lái xe giả và thấy việc này có lợi nhuận nên nảy sinh ý định làm giả để bán. Tháng 12-2022, anh em Thành thuê căn hộ chung cư ở TP Thủ Đức và căn nhà ở quận Bình Thạnh để làm giấy tờ giả.

Để kiếm khách hàng, Thành đăng tin nhận làm bằng cấp trên mạng xã hội hoặc thông qua người môi giới. Bình quân mỗi tháng, Thành làm khoảng 600 tài liệu giả các loại, thu lợi 720-900 triệu đồng.

Công an xác định, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ của từng nhóm, từng đối tượng. Trong đó, Thành có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thuê nhiều đồng phạm tham gia.

Ngoài ra, Đạt khai khi anh trai bị triệu tập đã liên lạc Lê Thị Duyên để nhờ “giúp”. Đạt đưa cho Duyên số tiền 1 tỷ đồng và Duyên sử dụng số tiền đó để tiêu xài, trả nợ.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Thành và 11 bị can khác về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Riêng Duyên bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.