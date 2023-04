TPHCM hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ

Ngày 27-4, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi đánh giá cao kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đây là thành quả của công tác nhận thức, điều hành của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp, trong đó vai trò nồng cốt của lực lượng quân sự, công an và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Đồng thời đã làm tốt tuyên truyền, cho thấy công tác tuyển quân luôn công khai, minh bạch. Các địa phương thể hiện, phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị, đoàn thể và nhân dân trong việc quan tâm đến công dân nhập ngũ, cũng như chính sách đối với bộ đội xuất ngũ, gia đình quân nhân.

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thời gian tới đạt kết quả tốt, đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, trong đó cách làm tốt nhất là chăm lo, quan tâm thiết thực đến thanh niên trong diện nhập ngũ, bộ đội xuất ngũ cũng như gia đình quân nhân, để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp, từng ngành, địa phương có phân công công việc cụ thể và phối hợp chặt chẽ hơn nữa, trong đó chú trọng mở rộng ra các địa phương, đơn vị. Đồng thời phối hợp giải quyết các chỉ tiêu chưa đạt, để công tác tuyển quân không chỉ dừng lại hoàn thành số lượng mà chất lượng phải được nâng lên, tốt hơn nữa.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nam cho biết, TPHCM là đô thị đặc biệt, mật độ dân số cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, địa bàn trọng yếu có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Năm 2023, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: 4.739 công dân nam (Công an: 939 nam, Quân sự: 3.800 nam); Quân khu giao tuyển chọn 3 công dân nữ.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh tuyển quân nghĩa vụ quân sự năm 2023, TPHCM đã giao 3.803 công dân, đạt 100% chỉ tiêu. Chất lượng giao quân cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 1,74%, (vượt 0,74%). Công dân có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 44,2% (vượt 9,2%). Công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 79,83% (vượt 9,83%).

Chỉ tiêu nghĩa vụ Công an TPHCM đã giao 939/939 công dân, đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh, có 26 đảng viên, đạt 2,8% so với chỉ tiêu.

Công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội được chú trọng, với nhiều chương trình thiết thực như lập sổ tiết kiệm, tặng quà cho công dân trúng tuyển, hỗ trợ cho gia đình có công dân nhập ngũ gặp khó khăn.

Thành phố đã hỗ trợ 22, 818 tỷ đồng cho công dân lên đường nhập ngũ, mỗi người được nhận tiền, quà trị giá khoảng 6 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức các đoàn đi thăm chiến sĩ mới nhập ngũ và đơn vị nhận quân, kết hợp thăm chiến sĩ đang công tác của Thành phố tại các đơn vị nhận quân. Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM hỗ trợ 2,556 tỷ đồng.

Nhân dịp này, UBND TPHCM tặng bằng khen cho 43 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.