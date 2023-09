TPHCM: Kiểm tra nhiều lò “độ”, kho, bãi xe, tiệm cầm đồ

Ngày 26-9, Công an TPHCM cho biết, từ đầu tháng 9-2023 đến nay, Công an các quận huyện, TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ tổng kiểm tra nhiều lò “độ”, kho, bãi xe, tiệm cầm đồ có dấu hiệu nghi vấn.