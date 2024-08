TPHCM: Lần đầu tiên tổ chức ngày hội kết nối giáo dục mầm non

Sáng 29-8, tại UBND huyện Bình Chánh, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức Ngày hội kết nối phát triển giáo dục mầm non TPHCM. Đây là lần đầu tiên ngày hội được tổ chức, song đã thu hút hàng ngàn giáo viên mầm non đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Thủ Đức và 21 quận, huyện.

Ngày hội được thiết kế với nhiều hoạt động đa dạng như gian hàng triển lãm, chia sẻ phương pháp, tài liệu, thiết bị giáo dục, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM), Ngày hội kết nối phát triển giáo dục mầm non TPHCM là dịp để các đơn vị, cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên mầm non chia sẻ các tài liệu, học liệu, trang thiết bị; các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin; nơi cung cấp nguồn thực phẩm dinh dưỡng an toàn cho trẻ.

Các cơ sở giáo dục mầm non tham quan gian hàng triển lãm tại ngày hội

Qua đó, ngày hội cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức, thu hút sự tham gia của cộng đồng, cha mẹ trẻ và người chăm sóc trẻ; tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc cùng chung tay chăm lo giáo dục; nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thuỵ Mỵ Châu, bày tỏ hoạt động nhằm phát huy tính tích cực của các cơ sở giáo dục mầm non trong việc kết nối với các đơn vị giáo dục để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, nhất là với yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại, phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát triển kỹ năng cho trẻ phù hợp với chương trình giáo dục mầm non.

Thông qua các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm tại ngày hội, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện điểm lại những nội dung nổi bật qua các bài báo cáo tham luận, gian hàng triển lãm tại ngày hội, từ đó định hướng cho các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn vận dụng phù hợp các nội dung, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị thành lập ban lựa chọn nội dung và tài liệu theo đúng quy định, nghiên cứu các nội dung phù hợp để tổ chức lấy ý kiến cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ nhằm thống nhất các nội dung lựa chọn và thực hiện.

THU TÂM