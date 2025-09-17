TPHCM lập Hội đồng thi tuyển kiến trúc cầu đường Bình Tiên

UBND TPHCM vừa quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu đường Bình Tiên, công trình giao thông trọng điểm kết nối trung tâm thành phố với khu Nam. Hội đồng gồm 9 thành viên và 2 thư ký, trong đó Chủ tịch Hội đồng sẽ được bầu chọn và trực tiếp chủ trì quá trình làm việc.

Cầu đường Bình Tiên giúp kết nối nhanh từ trung tâm ra ngoại thành. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Dự án cầu đường Bình Tiên dài khoảng 3,66km, mặt cắt ngang rộng 30 – 40m, quy mô 4 – 6 làn xe; điểm đầu tại đường Phạm Văn Chí, điểm cuối nút giao Nguyễn Văn Linh. Tổng mức đầu tư 6.285 tỷ đồng từ ngân sách, thời gian thực hiện đến năm 2028.

Công trình được kỳ vọng hình thành trục giao thông hướng tâm mới, kết nối trung tâm TPHCM với khu đô thị Nam Sài Gòn, cảng Hiệp Phước và các tuyến vành đai 2, 3, 4.

Thành phố sẽ tổ chức thi tuyển rộng rãi, không giới hạn số đơn vị tham gia. Sau vòng đánh giá năng lực và thiết kế, Hội đồng sẽ chấm điểm, xếp hạng, trình UBND TPHCM phê duyệt phương án tối ưu, công bố kết quả và trao giải.

Cầu đường Bình Tiên là dự án mở đầu cho hệ thống đường trục chính tốc độ nhanh mà TPHCM đang nghiên cứu triển khai – loại đường đô thị hiện đại, ít giao cắt, có thể xây dựng trên cao, đi ngầm hoặc kết hợp.

Theo quy hoạch, thành phố sẽ phát triển khoảng 10 tuyến như: tuyến Bắc – Nam 1 dài 43,4km (giải tỏa ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất), nâng cấp quốc lộ 13 thành trục tốc độ nhanh, kết nối Nguyễn Hữu Thọ – sân bay Long Thành, tuyến vòng cung Đông Bắc (6,1km), Bắc – Nam 2 (30,4km), Đông – Tây 1 (14,8km)...

Khi hoàn thiện, hệ thống này sẽ tạo bước đột phá cho giao thông TPHCM, mở rộng kết nối vùng và các trung tâm kinh tế mới.

