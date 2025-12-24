TPHCM đề xuất xây dựng đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông

Chiều 24-12, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, sở vừa trình UBND TPHCM phương án nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu – nút giao cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây kết nối đường Vành đai 3. Đây được đánh giá là dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực cửa ngõ cảng biển lớn nhất thành phố.

Phối cảnh nút giao đường liên cảng. Ảnh: Sở Xây dựng

Theo đề xuất, tuyến đường liên cảng có tổng chiều dài khoảng 5,9km, quy mô mặt cắt ngang rộng 60m. Điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối kết nối trực tiếp nút giao cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và đường vành đai 3 TPHCM. Trên toàn tuyến sẽ xây dựng cầu Bà Cua với quy mô 10 làn xe; riêng đoạn từ cảng Phú Hữu đến nút giao cao tốc và Vành đai 3 sẽ bố trí cầu cạn 4 làn xe, kết hợp 3 vị trí kết nối xuống phần đường đi thấp.

Dự án dự kiến sử dụng vốn ngân sách với tổng mức đầu tư gần 8.800 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 1.350 tỷ đồng, chi phí xây lắp khoảng 7.400 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt trong quý 1-2026, dự án sẽ khởi công vào quý 3-2026 và hoàn thành vào cuối năm 2028.

Theo Sở Xây dựng, cụm cảng Cát Lái – Phú Hữu nằm dọc sông Đồng Nai là cụm cảng trọng điểm, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, hiện nay các phương tiện ra vào cảng chủ yếu lưu thông qua các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ để kết nối xa lộ Hà Nội và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Các tuyến này thường xuyên quá tải, xảy ra ùn tắc nghiêm trọng trên diện rộng.

Tình trạng kẹt xe kéo dài không chỉ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của cụm cảng mà còn làm gia tăng chi phí vận tải, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tác động tiêu cực đến đời sống người dân và sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Trước thực trạng đó, Sở Xây dựng nhận định việc đầu tư xây dựng tuyến đường liên cảng kết nối trực tiếp cụm cảng Cát Lái – Phú Hữu với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và Vành đai 3 là hết sức cần thiết. Tuyến đường mới sẽ mang tính chất chuyên dụng, giúp phân luồng xe chở hàng, rút ngắn hành trình, tăng cường năng lực giao thông ra vào cảng và kết nối hiệu quả hệ thống giao thông liên vùng.

