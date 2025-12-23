Yêu cầu khẩn trương tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu khẩn trương tháo dỡ trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51 do không còn chức năng khai thác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Quá thời hạn quy định, cơ quan chức năng sẽ tổ chức tháo dỡ.

Trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Ngày 23-12, Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM ban hành thông báo kết luận cuộc họp của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng, liên quan đến trách nhiệm tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51.

Trước đó, ngày 19-12, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Khánh Hưng đã chủ trì cuộc họp với sự tham dự của Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM, UBND phường Tân Hải, Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC), Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đồng Nai cùng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng.

Kết luận cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM xác định BVEC là đơn vị quản lý tài sản, chịu trách nhiệm bảo trì và bảo đảm an toàn các hạng mục công trình của trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51.

Theo Sở Xây dựng, trạm thu phí T3 hiện không còn chức năng khai thác nhưng vẫn tồn tại các kết cấu như nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ. Các công trình này gây xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, đặc biệt trong dịp cuối năm khi nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Ngoài ra, do BVEC không thực hiện bảo trì, sửa chữa trong thời gian dài, một số hạng mục như trụ đỡ, mái che có nguy cơ sập đổ, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Quá hạn sẽ tổ chức tháo dỡ, BVEC phải chịu trách nhiệm

Tháo dỡ trạm thu phí T3 để bảo đảm an toàn giao thông

Sở Xây dựng TPHCM khẳng định việc tháo dỡ trạm thu phí T3 tại Km56+393 quốc lộ 51 là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Mặc dù các cơ quan chức năng như Sở Xây dựng TPHCM, Công an TPHCM, Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV và UBND phường Tân Hải đã nhiều lần có văn bản đề nghị BVEC khẩn trương tháo dỡ trạm thu phí T3 trước ngày 15-12-2025, tuy nhiên đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện.

Theo quy định tại khoản 20 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hành vi đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường bộ là hành vi bị nghiêm cấm. Việc BVEC không tháo dỡ trạm thu phí T3 được xác định là vi phạm quy định pháp luật.

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu BVEC khẩn trương tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 và hoàn thành trong tháng 12-2025. Trường hợp đến hết ngày 31-12-2025 BVEC vẫn không thực hiện, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát giao thông, Khu Quản lý đường bộ IV, UBND và Công an phường Tân Hải tổ chức tháo dỡ. Mọi chi phí, vấn đề phát sinh liên quan, BVEC phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Sở Xây dựng TPHCM cũng giao các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm; tham mưu báo cáo Bộ Xây dựng, UBND TPHCM và các cơ quan liên quan; đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sẵn sàng tổ chức tháo dỡ, bảo đảm giao thông thông suốt và an ninh trật tự trên toàn tuyến quốc lộ 51.

THÀNH HUY