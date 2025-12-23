Đường sắt chạy thêm 11 chuyến tàu phía Nam, bổ sung 5.500 vé dịp Tết

Trước nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, ngành đường sắt đã lên kế hoạch tổ chức chạy thêm hàng loạt chuyến tàu nhằm đáp ứng nhu cầu về quê đón tết và du xuân đầu năm.

Ngày 23-12, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, qua dự báo lượng hành khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ tiếp tục tăng so với cùng kỳ, đơn vị đã quyết định bổ sung thêm 11 chuyến tàu khu đoạn tại khu vực phía Nam, cung cấp thêm khoảng 5.500 vé tàu phục vụ người dân.

Cụ thể, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến tàu từ ga Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung và ngược lại trong những ngày cao điểm trước, trong và sau tết. Trong đó, có tàu D2 (Sài Gòn – Đà Nẵng) xuất phát lúc 10 giờ 55 ngày 15-2-2026 (28 tết); tàu STK2 (Sài Gòn – Tam Kỳ) lúc 15 giờ 30 cùng ngày; các tàu SNT4 và SNT6 (Sài Gòn – Nha Trang) chạy trong các ngày mùng 1 và mùng 2 tết. Ngoài ra còn có các chuyến tàu chiều ngược lại như SNT3 (Nha Trang – Sài Gòn), D1 (Đà Nẵng – Sài Gòn) và STK1 (Tam Kỳ – Sài Gòn) phục vụ nhu cầu trở lại thành phố sau kỳ nghỉ tết.

Theo lãnh đạo ngành đường sắt, kế hoạch vận tải Tết Bính Ngọ 2026 được triển khai từ ngày 3-2 đến 8-3-2026 (tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Trong thời gian này, ngành đường sắt tổ chức chạy 55 đoàn tàu, sử dụng hơn 800 toa xe, cung ứng khoảng 335.000 vé tàu cho hành khách đi suốt.

Ga Sài Gòn tăng cường nhiều đôi tàu phục vụ hành khách trong dịp tết năm 2026. Ảnh: QUỐC HÙNG

Vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 đã được mở bán chính thức từ ngày 20-9-2025. Sau hơn ba tháng mở bán, tính đến ngày 22-12-2025, tổng số vé đã bán ra đạt khoảng 140.000 vé, tương đương 62% so với tổng lượng vé bán ra cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025. Đáng chú ý, kênh bán vé trực tuyến tiếp tục chiếm ưu thế với tỷ lệ 67%, còn lại 33% vé được bán trực tiếp tại các nhà ga.

Ngành đường sắt cho biết, hiện nay vẫn còn lượng vé đáng kể phục vụ hành khách. Trong giai đoạn trước tết, từ ngày 3-2 đến 9-2-2026 (trước ngày 23 tháng Chạp) và từ ngày 14-2 đến 16-2-2026 (27 đến 29 tháng Chạp), vẫn còn vé đi từ các ga phía Nam ra các ga Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội.

Riêng các ngày cao điểm từ 10-2 đến 14-2-2026 (23 đến 27 tháng Chạp), tổng số vé còn lại trên tất cả các đoàn tàu khoảng 700 chỗ đi suốt từ Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa ra các ga phía Bắc. Trong và sau tết, lượng vé còn lại vẫn khá dồi dào ở nhiều ngày và nhiều chặng, tạo thuận lợi cho người dân sắp xếp kế hoạch đi lại.

Ngành đường sắt khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi thông tin và đặt vé sớm qua các kênh chính thức để lựa chọn được chuyến tàu, thời gian phù hợp trong dịp cao điểm tết 2026.

QUỐC HÙNG