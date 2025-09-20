TPHCM: Nhiều dự án trọng điểm mở thông cửa ngõ phía Tây

TPHCM đã và đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án cầu đường, hầm chui khu vực cửa ngõ phía Tây với kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ vấn nạn ùn tắc, mở thông “mạch máu” giao thông về các tỉnh ĐBSCL.

Vài kilômét đi cả tiếng đồng hồ

Tình trạng kẹt xe trên quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay An Lạc (phường Bình Tân) đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh (xã Bình Chánh) đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân và tài xế. Đây vốn là tuyến đường kết nối cửa ngõ phía Tây TPHCM với các tỉnh miền Tây Nam bộ, đồng thời cũng là trục chính vận chuyển hàng hóa từ khu công nghiệp đến cảng và chợ đầu mối, nên lưu lượng phương tiện luôn rất lớn.

Anh Phạm Văn Hùng, tài xế xe đầu kéo container, chia sẻ: “Đi xe trên quốc lộ 1 đoạn qua Bình Chánh chẳng khác gì cực hình, đường thường xuyên ùn tắc, có lúc mất cả tiếng đồng hồ mới thoát ra khỏi thành phố; vừa tiêu tốn nhiên liệu vừa trễ giờ giao hàng”. Tương tự, anh Nguyễn Văn Lợi, tài xế xe khách tuyến TPHCM - Vĩnh Long, than thở: “Ngày thường chỉ mất 2 tiếng rưỡi là đến Vĩnh Long, nhưng cuối tuần kẹt xe có khi mất 5-8 tiếng. Hành khách than phiền, còn tài xế thì mệt mỏi vì lái xe trong áp lực”.

Không chỉ xe khách, người đi xe máy cũng chịu khổ sở. Chị Lê Thị Mai (Đồng Tháp) cho biết, mỗi cuối tuần chị chạy xe máy từ TPHCM về thăm gia đình. Quãng đường 70km nhưng nhiều khi phải mất hơn 4 tiếng mới tới nơi. “Kẹt xe, nắng nóng khiến tôi kiệt sức khi vừa về đến nhà”, chị than thở. Ngay cả người dân sống dọc tuyến đường cũng chịu nhiều hệ lụy.

Anh Lưu Văn Tưởng, ngụ gần cầu Bình Điền, bức xúc: “Ngày nào cũng kẹt xe, có hôm ùn ứ 5-6 giờ liền. Đưa đón con đi học rất vất vả, lại lo sợ tai nạn vì xe container, xe tải chen chúc”. Anh cho biết chỉ vài kilômét nhưng phải mất 30 phút đến cả tiếng mới đi qua được, một sự cố nhỏ như xe chết máy hay va quẹt cũng khiến cả đoạn đường tê liệt.

Kẹt xe trên quốc lộ 1A hướng từ đường Nguyễn Văn Linh về cầu Bình Điền. Ảnh: QUỐC HÙNG

Không riêng quốc lộ 1, tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, từng được kỳ vọng giảm tải, nay cũng rơi vào cảnh kẹt xe liên miên. Theo thống kê của ngành giao thông, lưu lượng xe đã vượt gấp đôi thiết kế, đặc biệt dịp lễ tết. Các nút giao Chợ Đệm, Tân Túc thường xuyên ùn tắc kéo dài. Ngoài ra, quốc lộ 50 - tuyến kết nối TPHCM với Đồng Tháp, Tây Ninh nhiều đoạn qua Bình Chánh hiện rất hẹp, xuống cấp, trong khi xe tải, xe chở vật liệu xây dựng thường xuyên qua lại, nên gia tăng nguy cơ gây kẹt xe và tai nạn. Trục đường Nguyễn Văn Linh dẫn về miền Tây cũng liên tục quá tải vì lượng container và xe khách đông đúc.

Mở rộng đường, đầu tư thêm nút giao

Trao đổi với PV Báo SGGP, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết: “Việc giải quyết ùn tắc ở cửa ngõ về miền Tây là nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các tỉnh, đồng thời áp dụng công nghệ quản lý hiện đại để giảm tải cho hệ thống hiện hữu”.

Theo đó, TPHCM đã duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh. Tuyến đường dài 9,6km này sẽ được mở rộng lên 60m với quy mô 10-12 làn xe, thực hiện theo hình thức BOT, trong đó riêng chi phí giải phóng mặt bằng hơn 9.500 tỷ đồng.

Phương tiện nối đuôi nhau trên đường An Dương Vương, đoạn gần Bến xe miền Tây

Cùng với đó, nhiều nút giao trọng điểm sẽ được cải tạo để giảm xung đột giao thông. Cụ thể, nút giao đường Kinh Dương Vương xây cầu vượt 4 làn xe; nút giao Bình Thuận có thêm cầu vượt trên quốc lộ 1 và hầm chui qua đường Nguyễn Văn Linh; nút giao đường Đoàn Nguyễn Tuấn xây cầu vượt cho hướng đi thẳng; cầu Bình Điền đầu tư thêm 6 làn, nâng tổng cộng lên 12 làn. Các dự án này được chia thành 6 gói thầu, tổng kinh phí gần 16.400 tỷ đồng, sẽ sử dụng hơn 140ha đất, ảnh hưởng đến hơn 2.200 hộ dân tại xã Bình Chánh và phường Bình Tân, trong đó gần 1.800 hộ phải di dời hoàn toàn.

Theo kế hoạch, dự án khởi công năm 2026 và hoàn thành sau 2 năm thi công. Cuối năm nay, ngành giao thông sẽ khởi công mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, với mục tiêu mở rộng đoạn TPHCM - Trung Lương lên 8 làn xe, tốc độ 120km/giờ. Dự án có tổng vốn hơn 41.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Với quyết tâm của lãnh đạo TPHCM, các dự án sẽ triển khai nhanh chóng, giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Tây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và các tỉnh ĐBSCL Ông Trần Quang Lâm Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM

TPHCM đang gấp rút tổ chức thi tuyển chọn phương án thiết kế tối ưu để triển khai thực hiện dự án cầu đường Bình Tiên trong năm nay và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2028. Dự án có chiều dài khoảng 3,66km, mặt cắt ngang rộng 30-40m với quy mô 4-6 làn xe. Tuyến bắt đầu từ đường Phạm Văn Chí và kết thúc tại nút giao đường Nguyễn Văn Linh, tổng mức đầu tư 16.285 tỷ đồng.

Cầu đường Bình Tiên là dự án mở đầu cho hệ thống đường trục chính tốc độ nhanh mà TPHCM triển khai - loại đường đô thị hiện đại, ít giao cắt, có thể xây dựng trên cao, đi ngầm hoặc kết hợp. Công trình được kỳ vọng sẽ hình thành một trục giao thông hướng tâm mới, rút ngắn hành trình từ trung tâm TPHCM đến khu đô thị Nam Sài Gòn, cảng Hiệp Phước cũng như các tuyến vành đai 2, 3, 4.

Ngoài ra, các tuyến đường đang triển khai hiện nay như quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn TPHCM sẽ được nâng cấp mở rộng lên 6 làn xe; các dự án vành đai 2, 3… kỳ vọng khi đưa vào vận hành sẽ mang lại hiệu quả giao thông của khu vực.

Theo các chuyên gia giao thông, cửa ngõ giao thông đi về miền Tây thường xuyên bị kẹt xe do xuất phát từ lưu lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng, vượt xa năng lực hạ tầng hiện hữu. Trong khi đó, hệ thống cầu vượt, nút giao và các tuyến đường nhánh chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu khả năng “chia lửa” với quốc lộ 1, khiến tình trạng dồn ứ phương tiện hay xảy ra vào giờ cao điểm. Do đó, việc cải tạo, mở rộng những đoạn “nút thắt cổ chai”, đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn phường Bình Tân và xã Bình Chánh, quốc lộ 50, cùng các tuyến nối cao tốc TPHCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành là yêu cầu cấp bách với “siêu đô thị” TPHCM.

