TPHCM quyết không để người dân nào vì khó khăn mà không được đón tết

Sáng 8-1, HĐND TPHCM phối hợp cùng Sở TT-TT, Đài Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” với chủ đề “Xuân Quý Mão 2023: An vui - Nghĩa tình”. Dự chương trình có Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

Chung sức chăm lo tết

Theo Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Huỳnh Lê Như Trang, Tết Quý Mão 2023, thành phố dự kiến dành 927 tỷ đồng (tăng khoảng 10% so với năm 2022) chăm lo tết cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, diện bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi.

Điểm mới trong hoạt động chăm lo tết năm nay là TPHCM tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà tết cho khoảng 3.650 người có công trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đang sinh sống trên địa bàn TPHCM, với mức quà là 1,5 triệu đồng/suất. TPHCM cũng bổ sung đối tượng chăm lo, tặng quà tết là trẻ em bị mồ côi.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phạm Chí Tâm cho biết thêm, LĐLĐ TPHCM tổ chức nhiều chương trình chăm lo với tổng kinh phí khoảng 140 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Tết sum vầy - Xuân tri ân, chăm lo cho 10.000 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, công nhân; Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên tặng vé tàu, vé xe, vé máy bay dự kiến khoảng 30.000 vé; Gia đình công nhân lao động vui tết cùng thành phố, năm nay sẽ có 5.000 hộ gia đình được vui tết cùng TP. Bên cạnh đó, chăm lo 3.000 đoàn viên, nghiệp đoàn khó khăn; chăm lo cho 900 đoàn viên làm việc tại nơi có môi trường độc hại, vùng sâu, xa…

Với tinh thần là không để hộ dân nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đón Tết Nguyên đán 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chi hơn 46,5 tỷ đồng từ các nguồn quỹ của thành phố để thực hiện chăm lo tết. Trong đó, chi chăm lo gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, công nhân, người lao động và các gia đình khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Cùng với đó, thăm, tặng quà các đơn vị quân đội làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới, biển, đảo Tổ quốc và thăm các cơ sở từ thiện, nhân đạo xã hội do các tôn giáo tổ chức...

Bên cạnh việc chăm lo cho người dân khó khăn trên địa bàn, TPHCM còn hỗ trợ cho hơn 1.600 hộ nghèo, hộ khó khăn tại các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang góp phần cùng chính quyền địa phương trao tặng những phần quà tết ý nghĩa đến các hộ nghèo, gia đình chính sách tại các tỉnh.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho hay, dịp Tết Quý Mão 2023 đã được các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong triển khai các hoạt động chuẩn bị, chăm lo, phục vụ tết chu đáo cho người dân. Điều đó cho thấy, TPHCM không để ai bị bỏ lại phía sau và nỗ lực để mọi người dân đều có tết ấm áp, an vui, nghĩa tình.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, cùng các đơn vị tiếp tục quan tâm, tập trung thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND đề nghị các đơn vị, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước; tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách, người có công, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi… phù hợp, hiệu quả; đảm bảo không để sót trường hợp nào không có điều kiện đón tết, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết yên vui, đầm ấm.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp; hỗ trợ kịp thời những doanh nghiệp gặp khó khăn không có khả năng chi trả lương và tiền thưởng tết cho công nhân. Tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần người lao động, nhất là người lao động không có điều kiện về quê đón tết.

Ngoài ra, các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí gắn với hoạt động Lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động trên địa bàn ngoại thành, nông thôn; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm phục vụ nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn. Riêng các khu vực tổ chức hội chợ hoa xuân, chợ hoa, tổ chức sự kiện đông người phải đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng trước giờ giao thừa.

Về hàng hóa phục vụ tết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đề nghị các sở, ngành, địa phương chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.

“Qua chương trình hôm nay, tôi cũng đề nghị người dân TPHCM nên vui xuân, đón tết một cách an toàn, lành mạnh, không tham gia các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và hơn hết là giữ gìn, đảm bảo sức khỏe để khởi đầu một năm mới may mắn, hanh thông và nhiều thuận lợi”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhắn nhủ.

Với phương châm “Tết yên vui - đầm ấm - an toàn - tiết kiệm”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận và cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của chính quyền các cấp trong những ngày qua, sự chung sức, đồng lòng của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân để người dân TPHCM có được một mùa tết trọn vẹn.

Kết luận chương trình, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp kiểm soát chặt chẽ hàng hóa tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, các điểm bán hàng, đảm bảo hàng hóa chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi kinh doanh các loại hàng hóa nguy hiểm dễ dẫn đến nguy cơ gây mất an ninh trật tự; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản đảm bảo an ninh - an toàn đáp ứng các yêu cầu giải quyết các tình huống đột xuất xảy ra khi tổ chức các lễ hội vào dịp Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị các đơn vị cần thực hiện kịp thời chính sách an sinh xã hội, có kế hoạch triển khai các hoạt động chăm lo tết với gia đình diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động ở lại TPHCM đón tết. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai các hoạt động chăm lo tết ở địa phương đảm bảo không để người dân nào vì quá khó khăn mà không có tết, theo chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”.