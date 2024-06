TPHCM: Ra mắt địa chỉ trải nghiệm cách thoát khỏi “bà hỏa”

Sáng 15-6, Công an TPHCM ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) tại sân tập luyện của Phòng PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM và Trung tâm thiết bị PCCC 4/10 ở đường Trần Hưng Đạo (quận 1).

Dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục C07, Bộ Công an; Phạm Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Jeong Ga Yeon, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM; Jung Sung Ho, Chủ tịch Hiệp hội giáo dục an toàn Hàn Quốc; Park Hang Seo, Cựu HLV trưởng Đội tuyển bóng đá Việt Nam...

Hơn 450 đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn TPHCM tham dự trải nghiệm tại Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC-CNCH

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ, qua phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, cơ quan chức năng nhận thấy nổi lên có nguyên nhân do người dân chưa được trang bị kỹ năng PCCC-CNCH. Đặc biệt là các kỹ năng đảm bảo an toàn, phòng ngừa sự cố cháy, nổ, tai nạn và kỹ năng chữa cháy cũng như kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo

Việc thành lập Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC-CNCH nhằm hình thành một địa điểm để phổ biến, hướng dẫn kiến thức pháp luật về PCCC-CNCH, kỹ năng xử lý, thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. Đây cũng là nơi để người dân, học sinh, sinh viên có thể thường xuyên, liên tục đến nghiên cứu, tìm hiểu, học tập nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn, phòng ngừa sự cố, tai nạn.

“Chúng tôi xác định đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC-CNCH trên địa bàn TPHCM”, Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Lãnh đạo các đơn vị nhấn nút khai trương Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC-CNCH

Trải nghiệm tại Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC-CNCH

Sau lễ ra mắt, lãnh đạo các đơn vị đã tham quan trải nghiệm các mô hình tại đây như: Trung tâm thông tin chỉ huy 114; mô hình huấn luyện đa năng Fireblast; mô hình mê cung khói - CNCH; mô hình huấn luyện tại tháp tập - xe thang; mô hình huấn luyện chống đuối nước; mô hình huấn luyện thực tế ảo (Hàn Quốc trao tặng).

Ngoài ra, hơn 450 đoàn viên, thanh thiếu nhi cũng được nghe hướng dẫn kiến thức pháp luật PCCC-CNCH, thực hành việc về kỹ năng xử lý, thoát hiểm thoát nạn khi có cháy nổ.

Các em học sinh, đoàn viên được trải nghiệm tại Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC-CNCH

Trực tiếp trải nghiệm, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ với PV Báo SGGPO, việc thành lập trung tâm trên là hết sức cần thiết. Người dân khi tới đây có thể trải nghiệm cách thoát khỏi “bà hỏa” từ lực lượng chức năng khi có sự cố cháy nổ.

Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ với phóng viên Báo SGGPO hoạt động trải nghiệm tại Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC-CNCH

“Qua trải nghiệm thực tế một số trang thiết bị giáo dục, tôi thấy rất hữu ích trong việc truyền đạt, giáo dục thanh thiếu niên, người lớn, trẻ em, hộ gia đình, hộ kinh doanh. Nếu được trải nghiệm thông qua các bài học của trung tâm, người dân có thể nâng cao ý thức PCCC-CNCH với bản thân, gia đình và cộng đồng”, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nhận xét.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn TPHCM xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 4 người; thiệt hại về tài sản hơn 5 tỷ đồng, 64 vụ chưa ước tính thiệt hại. So với cùng kỳ năm 2023 không tăng và không giảm về số vụ cháy nhưng lại tăng 8 người chết, giảm 1 người bị thương. Trong đó, TP Thủ Đức (28 vụ), quận 12 (23 vụ), quận Gò Vấp (15 vụ), huyện Bình Chánh (14 vụ). Tình hình cháy nổ ở TPHCM diễn biến hết sức phức tạp Phần lớn nơi cháy chủ yếu là nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh (131 vụ) và công ty, doanh nghiệp (38 vụ, tỷ lệ 16%). Theo phân cấp quản lý về PCCC có trên 65% các vụ cháy xảy ra tại các loại hình đối tượng thuộc UBND cấp xã quản lý. Công an TPHCM nhìn nhận tình hình cháy đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp.

