Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung giải pháp phòng cháy cho chung cư mini

Ngày 14-6, tại họp báo thường kỳ quý 2-2024, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội và Cảnh sát PCCC TPHCM hoàn thành biên soạn “Tài liệu tham khảo hướng dẫn nâng cao an toàn cháy đối với công trình hiện hữu”.

Theo Bộ Xây dựng, sau khi xảy ra vụ cháy tại chung cư mini phường Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm chết 56 người, các cơ quan quản lý nhà nước đã rà soát các công trình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ tại các địa phương. Kết quả rà soát cho thấy, còn rất nhiều công trình được xây dựng nhưng chưa tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng. Tại tài liệu hướng dẫn, các cơ quan quản lý đã bổ sung một số giải pháp nhằm đảm bảo hơn về an toàn cháy với các công trình hiện hữu như: đường thoát nạn, ngăn chặn cháy lan, báo cháy… Lãnh đạo Bộ Xây dựng khuyến nghị, các công trình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ hiện hữu có thể sử dụng tài liệu này để cải tạo, bổ sung các giải pháp kỹ thuật về an toàn cháy.

Đối với các công trình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ xây mới có quy mô cao từ 7 tầng trở lên, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ QCVN 06:2022/BXD cùng Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD do Bộ Xây dựng và Bộ công an công bố. Các công trình nhà ở có quy mô dưới 7 tầng sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn Việt Nam về nhà ở riêng lẻ, do Bộ Xây dựng và Bộ công an biên soạn, đã gửi Bộ KH-CN thẩm định để ban hành.

BÍCH QUYÊN