TPHCM sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tại họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 21-8, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức, ông Phạm Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM đã chia sẻ về kết quả sau gần 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, TPHCM đã hoàn thành việc tổ chức kiện toàn bộ máy, phân bổ, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức về nhận nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị và vận hành hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính mới được rà soát, sắp xếp lại phù hợp quy mô tổ chức. Công tác tiếp nhận, giải quyết (TTHC) được triển khai kịp thời.

Tính đến hết ngày 31-7, UBND TPHCM tiếp nhận 366.897 hồ sơ TTHC. Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp là 95,56%. Thành phố đã giải quyết 3.867 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ.

Tuy nhiên, TPHCM ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn cấp xã, khối lượng công việc ngày càng tăng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, bao trùm nhiều lĩnh vực. Điều này đòi hỏi đội ngũ công chức phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng, kỹ năng tổng hợp và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Một trong những khó khăn nổi bật là việc tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự tại cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu khối lượng công việc trong bối cảnh mới.

Cụ thể, theo quy định, với số lượng cơ cấu công chức hiện nay, trung bình mỗi công chức phải phụ trách từ 4 - 9 nhóm nhiệm vụ, trong mỗi nhóm có nhiều nội dung chi tiết, phức tạp và khối lượng lớn.

Từ khối lượng công việc này, công chức gặp phải khó khăn như: quá tải công việc, khó bảo đảm chất lượng và tiến độ, thiếu hụt nguồn lực dự phòng và hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tham mưu.

Theo ông Phạm Thành Nhân, sau khi UBND cấp huyện kết thúc hoạt động từ ngày 1-7-2025, các đội quản lý trật tự đô thị thuộc phòng kinh tế, hạ tầng, đô thị của cấp huyện trước đây ngừng hoạt động. Đồng thời, tổ chức thanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng sắp xếp lại dẫn đến tình trạng các phường, xã và đặc khu hiện không còn lực lượng chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan trật tự đô thị và xây dựng.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa đang diễn ra rất nhanh với nhiều cụm công nghiệp và dự án nhà ở mới đang triển khai tại TPHCM, việc thiếu hụt lực lượng chuyên môn trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị và xây dựng đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM nhấn mạnh, vượt qua những khó khăn, thành phố quyết tâm nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bằng nhiều giải pháp, một cách bài bản, đồng bộ, luôn nỗ lực hướng đến mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Cũng tại họp báo, ông Dương Văn Thơm, phụ trách Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM cho biết thêm, thành phố đã xây dựng mô hình “Một điểm đến, đa dịch vụ” với 38 Tổ địa bàn tại 38 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Song song đó, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của 2 trung tâm khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây; triển khai tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính tại 168 trung tâm cấp xã.

Từ 1-8, mô hình này chính thức được thực hiện. Dự kiến tháng 10-2025, 100% TTHC sẽ được thực hiện hoàn toàn phi địa giới trong phạm vi toàn TPHCM.

Bên cạnh đó, Sở KH-CN TPHCM đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến tháng 10-2025 đạt 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình; 100% thủ tục liên quan hoạt động doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến và cắt giảm 30% thời gian giải quyết.

Sở Tài chính TPHCM sẽ tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết thu lệ phí 0 đồng đối với tất cả các TTHC thực hiện trực tuyến.

Ngoài ra, để thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, UBND TPHCM đã chỉ đạo bổ sung các lĩnh vực được phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Trong đó có lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội, bưu chính công ích; một số địa phương còn bố trí các dịch vụ như luật sư, dịch thuật...

