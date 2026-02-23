TPHCM sớm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV), yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở quán triệt nghị quyết mà quan trọng hơn là tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ và thực chất. Với vai trò một đô thị đặc biệt, TPHCM đang chủ động hành động sớm để nghị quyết nhanh chóng đi vào đời sống.

Phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng có cuộc trao đổi với đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, về các định hướng hành động của thành phố.

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

Không để “độ trễ” trong triển khai thực hiện

* PHÓNG VIÊN: Ngay sau Đại hội XIV, TPHCM đã triển khai những công việc gì trước tiên để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, thưa đồng chí?

* Đồng chí DƯƠNG ANH ĐỨC: Ngay sau Đại hội XIV của Đảng, Thành ủy TPHCM xác định rất rõ một yêu cầu xuyên suốt: không để có “độ trễ” giữa quán triệt nghị quyết và tổ chức thực hiện. Trên tinh thần đó, cùng với việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nghiêm túc, bài bản, Thành ủy đặc biệt chú trọng khâu xây dựng và triển khai chương trình hành động. Yêu cầu đặt ra là mỗi chương trình, kế hoạch phải bảo đảm 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền).

Theo đó, từng nhiệm vụ cụ thể đều phải xác định rõ nội dung công việc cần làm, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành và kết quả đầu ra. Cách làm này nhằm khắc phục tình trạng nghị quyết hay, đúng, trúng nhưng khi triển khai lại thiếu điểm bám, khó kiểm tra, khó đánh giá hiệu quả. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, gắn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân với kết quả cuối cùng.

Bên cạnh đó, Thành ủy yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, phải trực tiếp vào cuộc, nêu gương trong triển khai nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên được xác định là chủ thể đưa nghị quyết vào cuộc sống thông qua chính công việc hàng ngày, từ đó tạo chuyển động rõ nét và sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

* Trong các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV, đâu là những điểm nhấn được TPHCM ưu tiên triển khai, thưa đồng chí?

* Việc lựa chọn trọng tâm triển khai luôn được thành phố đặt trong mối quan hệ trực tiếp với người dân và doanh nghiệp để trả lời câu hỏi: người dân, doanh nghiệp muốn gì và cần gì?

Thực tế cho thấy, điều người dân và doanh nghiệp quan tâm nhất là chính sách đó có giúp cuộc sống thuận lợi hơn, công việc, thủ tục giấy tờ bớt phiền hà hơn... Vì vậy, thành phố ưu tiên những nội dung gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Chẳng hạn, trong quá trình triển khai các chủ trương phát triển kinh tế, thành phố luôn nhấn mạnh yêu cầu đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn, nhất là những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách. Cách làm ở đây là rà soát lại cách thực hiện, khâu phối hợp giữa các cơ quan, để giảm bớt những điểm nghẽn không cần thiết.

Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM. (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Thành phố đẩy mạnh triển khai các chủ trương đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, từng bước cải thiện hạ tầng đô thị; đồng thời chú trọng chỉnh trang, cải thiện cảnh quan, tạo thêm nhiều không gian công cộng phục vụ sinh hoạt, vui chơi của người dân. Cùng với đó, TPHCM quan tâm đến các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội… nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố sự đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Tinh thần chung là việc triển khai thực hiện nghị quyết phải đem lại các lợi ích thiết thực cho người dân trên tất cả các lĩnh vực.

Tuyên truyền bằng những câu chuyện thực

* Thưa đồng chí, vậy công tác tuyên giáo, dân vận của TPHCM sẽ tập trung vào khâu nào để tiếp tục tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện?

* Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, công tác tuyên giáo và dân vận của TPHCM tập trung vào nội dung rất cốt lõi, đó là giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ và tin tưởng vào các chủ trương của Đảng, từ đó chủ động tham gia, đồng hành cùng chính quyền.

Chúng tôi xác định, tuyên truyền nghị quyết không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt nội dung văn bản, mà phải chuyển hóa thành những câu chuyện thực gần gũi với đời sống, gắn với những vấn đề người dân đang quan tâm. Khi người dân thấy nghị quyết liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của mình, sự đồng thuận sẽ đến một cách tự nhiên. Đương nhiên, báo chí cũng là một kênh quan trọng để giới thiệu, lan tỏa các mô hình hay, hiệu quả, từ đó tác động đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác dân vận cũng được đặt trong tinh thần đó. Thông qua tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn được phản ánh kịp thời để cấp ủy, chính quyền xem xét, điều chỉnh cách làm cho phù hợp và có giải pháp vận động nhân dân cùng đồng hành và thực hiện. Thực tế cho thấy, ở đâu dân vận tốt, ở đó chủ trương của Đảng được triển khai thuận lợi hơn.

* Để Nghị quyết Đại hội XIV thực sự đi vào cuộc sống, vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở cơ sở, được đặt ra như thế nào?

* Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Với TPHCM, điều này càng có ý nghĩa quan trọng, bởi khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, áp lực từ thực tiễn rất rõ ràng.

Người đứng đầu ở cơ sở phải thực sự là người 7 dám: dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; và dám hành động vì lợi ích chung. Khi người đứng đầu làm gương, nói đi đôi với làm, có trách nhiệm với công việc và chịu trách nhiệm trong phạm vi chức trách của mình thì cấp dưới sẽ có động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Qua ghi nhận thực tế, ở những nơi người đứng đầu sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân, chủ động tháo gỡ khó khăn, thì nghị quyết được triển khai thuận lợi hơn rất nhiều. Đây chính là yếu tố then chốt để đưa nghị quyết từ văn bản vào đời sống.

Thước đo quan trọng nhất để đánh giá việc TPHCM hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV một cách thực chất vẫn là những chuyển biến cụ thể trong đời sống xã hội mà người dân có thể cảm nhận được. Đó có thể là việc giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn, thái độ phục vụ của cán bộ chuyển biến tích cực hơn, hay sự đồng thuận cao hơn của người dân đối với các chủ trương, chính sách. Nếu nghị quyết được triển khai bài bản nhưng không tạo ra thay đổi trong thực tiễn, thì chưa thể coi là thực chất. Ngược lại, khi nghị quyết giúp tháo gỡ được những vướng mắc tồn tại lâu nay, tạo thêm niềm tin trong xã hội, thì đó chính là thành công. Đồng chí DƯƠNG ANH ĐỨC

* Đồng chí có chia sẻ gì tới cán bộ, đảng viên và người dân TPHCM về quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIV?

* Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không phải là những mục tiêu xa vời, mà được xây dựng từ chính thực tiễn phát triển của đất nước và của từng địa phương, trong đó có TPHCM chúng ta. Việc hiện thực hóa nghị quyết đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

TPHCM xác định quyết tâm rất cao trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, đồng bộ và thực chất. Thành phố mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ và đóng góp của người dân, bởi chính niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng vững chắc nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV đã đề ra.

THU HƯỜNG thực hiện