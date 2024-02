TPHCM tăng cường giám sát, sẵn sàng ứng phó biến chủng SARS-CoV-2

Ngày 6-2, Sở Y tế TPHCM cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đơn vị chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC) giám sát và báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày cho lãnh đạo Sở Y tế để có phương án ứng phó kịp thời nếu có những tình huống bất thường xuất hiện.

Tiêm vaccine là biện pháp tốt nhất để phòng chống Covid-19 quay trở lại

Theo Sở Y tế, trong tuần cận tết, từ 29-1 đến 4-2, tình hình dịch bệnh tại TPHCM tạm ổn định. Số ca mắc Covid-19 trong tuần là 25 ca, giảm 28% so với tuần trước và giảm 40% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng cũng giảm liên tục mỗi tuần kể từ đầu năm 2024. Trong tuần vừa qua, thành phố ghi nhận 207 ca sốt xuất huyết và 139 ca tay chân miệng, giảm lần lượt 24% và 37% so với trung bình 4 tuần trước.

Hoạt động tiêm vaccine Covid-19 và tiêm chủng mở rộng tại 22 quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ tạm ngưng từ ngày 8-2 (tức 29 Tết) đến hết ngày 14-2 (tức Mùng 5 Tết). Ngay sau kỳ nghỉ tết, hoạt động tiêm vaccine sẽ được triển khai trở lại với các loại vaccine hiện đang có tại các cơ sở tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố, gồm vaccine Pfizer phòng Covid-19, các loại vaccine cho trẻ em trong Chương trình tiêm chủng mở rộng như viêm gan virus B, lao, bạch hầu, ho gà, bại liệt, Haemophilus influenzae tuýp B, sởi, viêm não Nhật Bản B, Rubella và vaccine uốn ván dành cho phụ nữ mang thai.

Sự xuất hiện biến thể phụ của Omicron JN.1. tại TPHCM từ tháng 12-2023 với những đặc điểm kháng nguyên mới cho phép virus dễ dàng thoát khỏi sự tấn công của hệ miễn dịch, nên virus dễ lây truyền hơn và đã nhanh chóng chiếm ưu thế trong các biến thể SARS-CoV-2 hiện nay. Điều may mắn là đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn các biến thể phụ khác của Omicron.

Tất cả các biến chủng SARS-CoV-2 hiện nay đều gây ra các triệu chứng bệnh Covid-19 tương tự nhau và mức độ nặng của bệnh phụ thuộc vào tình trạng của hệ miễn dịch và trạng thái sức khỏe của từng người.

Trước những biến đổi không ngừng của SARS-CoV2, việc bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ là giải pháp quan trọng chủ yếu để có thể “sống chung” với Covid-19, Sở Y tế TPHCM khuyến cáo, người thuộc nhóm nguy cơ cần kiểm soát tốt, ổn định các bệnh lý mạn tính mắc phải; tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế gồm 2 mũi cơ bản, 1 mũi nhắc lần 1, 1 mũi nhắc lần 2…

THÀNH SƠN