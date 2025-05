TPHCM tăng cường quản lý thuế hộ kinh doanh

Theo chỉ đạo, ngành thuế phải rà soát toàn bộ hộ kinh doanh có hoạt động nhưng chưa đưa vào quản lý, đồng thời xây dựng bản đồ số để giám sát hiệu quả. UBND TPHCM cũng giao ngành tài chính và thuế đề xuất chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh còn khó khăn trong việc áp dụng công nghệ.

Đặc biệt, với ngành công an, UBND TPHCM giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các hồ sơ vi phạm thuế do cơ quan thuế chuyển đến, chia sẻ dữ liệu giám sát hành trình vận tải, phối hợp xác minh cá nhân cho thuê nhà, kinh doanh dịch vụ lưu trú hoặc thương mại điện tử chưa đăng ký thuế. Công an cấp xã, phường cũng được yêu cầu đồng hành với ngành thuế trong kiểm tra, xác minh hoạt động kinh doanh không khai báo.

Theo Nghị định số 70/2025 của Chính phủ, từ ngày 1-6 năm nay, các hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên, hoạt động trong các lĩnh vực như bán lẻ, ăn uống, khách sạn, vận tải hành khách, thẩm mỹ, vui chơi giải trí... sẽ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Quy định này nhằm tăng cường minh bạch trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế, và chuyển từ hình thức khoán sang tự khai, tự nộp.

