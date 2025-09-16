TPHCM: Tăng cường xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Trước tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra phổ biến và gây mất trật tự an toàn giao thông, ngày 16-9, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản đề nghị các sở, ngành và địa phương phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt tại những điểm nóng như khu vực chợ, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp...

Ngoài việc xử lý tình trạng kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, thì việc xử lý nghiêm các đơn vị thi công hạ tầng thường xuyên đào xới vỉa hè gây mất an toàn cho người đi bộ ảnh hưởng giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, nhiều nơi vẫn tồn tại tình trạng sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè để buôn bán, đậu đỗ xe, tổ chức đám cưới, đám tang, tập kết vật liệu xây dựng, rác thải... Việc này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, Sở Xây dựng – cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp triển khai nhiều giải pháp.

Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng CSGT, công an địa phương tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là dừng, đỗ xe để mua bán tại các điểm kinh doanh tự phát. Đồng thời, phối hợp tổ chức kiểm tra đột xuất để xử lý triệt để và lâu dài.

UBND các phường, xã và đặc khu Côn Đảo, các đơn vị liên quan cần chủ động kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi chiếm dụng vỉa hè, nhất là tại khu vực chợ, cổng trường, bệnh viện, khu công nghiệp, bến xe buýt… Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, vận động người dân, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Điều hành giao thông đô thị cần rà soát thực trạng, đề xuất giải pháp hạ tầng hợp lý, lắp đặt camera giám sát, biển cảnh báo tại các điểm phức tạp, phối hợp với địa phương đảm bảo giao thông thông suốt, không để tái diễn tình trạng tụ tập, lấn chiếm.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị nếu gặp khó khăn vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo UBND TPHCM để xem xét, giải quyết, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị và an toàn giao thông cho người dân.

QUỐC HÙNG