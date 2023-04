TPHCM tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư

* PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, kết quả từ buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với TPHCM mang lại điều kiện, cơ hội gì để TPHCM khắc phục mức tăng trưởng thấp trong quý 1, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2023?

- Chủ tịch UBND TPHCM PHAN VĂN MÃI: Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành đã chỉ ra và góp ý cho thành phố những trọng tâm, giải pháp cần tập trung trước mắt và trung hạn. Trong đó, chú trọng giải ngân vốn đầu tư công phải mạnh mẽ hơn, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội; cơ cấu lại thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng. Thành phố cũng phải linh hoạt trong các giải pháp, tổ chức thực hiện để thúc đẩy hấp thụ vốn, tiếp cận vốn. Cùng với đó là các giải pháp giãn nợ, hoãn nợ; giãn, hoãn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để thúc đẩy tăng trưởng trong cả tiêu dùng và sản xuất; đẩy nhanh tiến độ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bất động sản cụ thể.

Thành phố phải tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhanh và bố trí tái định cư, nhất là các dự án giao thông, nhằm thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời tận dụng hiệu quả, tổ chức tốt các giải pháp của Chính phủ trong việc thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng gồm tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu.

Thủ tướng đã giao nhiệm vụ các bộ, ngành tập trung hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của TPHCM từ công tác quy hoạch, giao đất, định giá đất… đến những bất cập về quy định phòng cháy chữa cháy, sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và sinh kế cho người dân. Với việc cho ý kiến với 29 đề xuất, kiến nghị của thành phố, trong đó có 24 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng và 5 kiến nghị thuộc thẩm quyền các bộ, ngành, ngay sau cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại cuộc làm việc theo từng tháng, từng quý… Sự quyết liệt đó là áp lực tạo nên động lực để gia tăng tính hành động ở các cấp, gia tăng thực thi ở mọi bộ phận chức năng.

* Đồng chí có thể nói rõ hơn về những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố hiện nay?

- Những “đứt gãy” của thị trường nguyên liệu toàn cầu, sự đóng băng của thị trường, giao dịch trong nước mà TPHCM là một thị phần chính yếu, sức khỏe lẫn tâm lý nhà đầu tư đều ít nhiều bị tác động và nhiều vấn đề khác đã đặt doanh nghiệp thành phố đứng trước thử thách khó khăn nhiều mặt, nhất là nguồn vốn, thủ tục liên quan.

Dù thành phố đã hạ quyết tâm nhưng kết quả giải ngân đầu tư công trong quý 1 vẫn rất thấp và tính dẫn dắt, khơi thông, thúc đẩy cho đầu tư tư nhân và nguồn lực xã hội vẫn chưa thấy. Thành phố cũng dự báo từ sớm, từ xa về kết quả tăng trưởng nhưng giải pháp kéo giãn vẫn chưa có tác dụng trong bối cảnh tình hình kinh tế chung. Các chỉ số cải cách hành chính vẫn giậm chân ở nhóm trung bình trong nhiều năm, cộng với tâm lý e dè, lo sợ kéo dài của một bộ phận cán bộ, công chức đã gây ra sự ách tắc mà phải cần thời gian lẫn phương pháp hữu hiệu mới có thể khắc phục, triệt thoái. Đó là chưa kể hệ lụy về mặt an ninh quốc phòng cũng như sự rình rập quay lại của dịch Covid-19 đã và đang tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ.

Điều tôi muốn nói, những khó khăn đã được nhận diện rõ, sớm mà không thể khắc phục, hoặc khắc phục nhưng còn thiếu quyết liệt nên hiệu quả không cao thì đó là lúc cần tự hỏi về năng lực, trách nhiệm và cần sự tập trung, sự nỗ lực hiệu quả của toàn hệ thống chúng ta.

* Vậy đâu là những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sẽ được TPHCM tập trung thực hiện trong thời gian tới, thưa đồng chí ?

- Chúng ta không thiếu các “hoa tiêu” dẫn đường, cho nên thành phố sẽ tiếp tục bám sát các nghị quyết, các nhiệm vụ và chương trình hành động mà trước mắt là từ kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI. Cùng với đó là việc triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54 của Quốc hội.

Từ đó, thành phố tập trung triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, trong đó tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm như nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến metro 1 Bến Thành - Suối Tiên, dự án rạch Xuyên Tâm, nút giao An Phú, mở rộng QL 50…

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, cải thiện môi trường đầu tư; triển khai có hiệu quả Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, gắn thúc đẩy đổi mới sáng tạo khu vực công. Cùng đó là tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (giải quyết vướng mắc về thủ tục, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến thương mại - xuất khẩu, cung ứng lao động và đào tạo nghề…); thúc đẩy chương trình kích cầu tiêu dùng, du lịch. Đồng thời tăng cường các hoạt động hội nhập quốc tế; triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển thành phố.

Thành phố cũng sẽ tập trung đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; triển khai chương trình nhà ở trên địa bàn. Đồng thời chủ động phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục và lao động; triển khai các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương do giá cả tăng và ngừng, mất việc.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!