TPHCM thúc đẩy hợp tác với bang Tây Australia

Sáng 16-4, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia do bà Sook Yee Lai, Quyền Chủ tịch Hạ viện bang Tây Australia, làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Minh Thông thay mặt Thành ủy, chính quyền và nhân dân TPHCM chào mừng Đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia đến thăm thành phố; đồng thời đánh giá cao hoạt động thiết thực góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau về hệ thống chính trị mỗi nước, chia sẻ kinh nghiệm hoạch định chính sách công, cũng như bồi đắp nền tảng cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Australia.

Sau sáp nhập, TPHCM hiện có quan hệ hữu nghị hợp tác với 5 bang của Australia gồm Queensland, Bắc Australia, New South Wales, Tây Australia và Victoria. Đồng chí Đặng Minh Thông mong muốn cùng các đối tác Australia thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, nhất là trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3-2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Sook Yee Lai, Quyền Chủ tịch Hạ viện bang Tây Australia, bày tỏ mong muốn thông qua chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối với TPHCM, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như giáo dục, văn hóa, lịch sử, di sản và phát triển kinh tế.

