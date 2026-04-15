Phát huy hơn nữa vai trò của Chính hiệp Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 14-4, tại Đại Lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) Vương Hộ Ninh.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam mong muốn thông qua chuyến thăm lần này tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, xác lập tầm cao mới của hợp tác song phương với kết nối toàn diện, sâu rộng hơn, cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước. Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên thúc đẩy 3 kết nối về lý tưởng niềm tin, lợi ích phát triển và văn hóa, lòng dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. ẢNH: TTXVN

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác trên kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội - Nhân đại, Mặt trận - Chính hiệp, củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai nước bên cạnh việc phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, cùng nỗ lực tạo ra những điểm sáng trong các lĩnh vực mới như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn, giáo dục đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhằm mục tiêu để người dân được thụ hưởng từ những thành quả hợp tác thực chất giữa hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phát huy hơn nữa vai trò của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc ủng hộ, khuyến khích các địa phương, các đoàn thể nhân dân hai nước nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường giao lưu, trao đổi, đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt - Trung cũng như thành quả đổi mới, cải cách mở cửa của mỗi nước, cùng nhau nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh khẳng định, Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; đánh giá cao những thành tựu đổi mới lý luận của Việt Nam, luôn ủng hộ Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước.

Nhất trí với những đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên nắm vững phương hướng phát triển quan hệ song phương, cùng thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước; tăng cường hơn nữa kết nối chiến lược, nhất là ưu tiên đẩy nhanh kết nối cơ sở hạ tầng, phát triển trí tuệ nhân tạo, kinh tế số; Trung Quốc sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản chất lượng cao của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, hợp tác cùng có lợi tại Việt Nam.

Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng khuyến khích giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, mở rộng hợp tác giáo dục, y tế, giao lưu địa phương, mở ra chương mới trong giao lưu hữu nghị giữa hai nước; cùng ủng hộ lẫn nhau tổ chức tốt các sự kiện đa phương, bao gồm Năm APEC 2026 tại Trung Quốc và Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Chiều tối 14-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Trường Đại học Thanh Hoa; đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc)

TTXVN