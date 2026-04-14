Thúc đẩy hợp tác văn hóa Việt Nam - Slovakia

Cùng tham dự buổi tiếp có các đồng chí: Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng đại diện các sở, ban, ngành TPHCM.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Đặng Minh Thông gửi lời chúc mừng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico, đồng thời chào mừng Bộ trưởng Martina Šimkovičová cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Buổi làm việc giữa lãnh đạo TPHCM và đoàn công tác Cộng hòa Slovakia

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 4-2026, cùng việc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế Slovakia - Việt Nam diễn ra ngày 15-4 tại TPHCM là minh chứng cho sự hợp tác bền chặt và hiệu quả giữa hai quốc gia.

Đồng chí Đặng Minh Thông khẳng định, TPHCM luôn coi trọng và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Slovakia. Ở cấp độ địa phương, mối quan hệ giữa TPHCM và thành phố Kosice sẽ được rà soát để đẩy mạnh các hoạt động hợp tác tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược của hai nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tặng quà lưu niệm đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa Slovakia. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi về tiềm năng hợp tác, đồng chí Đặng Minh Thông cho biết, TPHCM đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng và nội dung số, phát triển không gian văn hóa đô thị. Trong khi đó, Slovakia có nhiều kinh nghiệm phong phú về bảo tồn di sản gắn với phát triển đô thị, vận hành bảo tàng hiện đại, đào tạo nghệ thuật hàn lâm, âm nhạc cổ điển, điện ảnh và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo. TPHCM đề xuất hai bên tăng cường kết nối trong các lĩnh vực như bảo tồn phát huy các di sản đô thị, kết nối điện ảnh và công nghiệp sáng tạo, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TPHCM dành cho đoàn, Bộ trưởng Martina Šimkovičová khẳng định tầm quan trọng của hợp tác văn hóa trong việc củng cố quan hệ Việt Nam - Slovakia nói chung, TPHCM - Slovakia nói riêng. Với mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, Bộ trưởng Martina Šimkovičová nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực do TPHCM đề xuất, qua đó góp phần xây dựng nền tảng cho sự phát triển trên nhiều lĩnh vực khác.

PHƯƠNG NAM