Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Tết cổ truyền của Lào và Campuchia

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào và Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey của Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

​Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi thư và lẵng hoa chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Moha Rotsapheathika Thipadei Khuon Sudary. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi thư và lẵng hoa chúc mừng Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum.

Trong thư gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và lãnh đạo chủ chốt Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo chủ chốt Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực then chốt như kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân, đồng thời không ngừng vun đắp, gìn giữ và phát huy mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm có giữa 2 dân tộc.

​Trong Thư gửi Quốc vương Norodom Sihamoni; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và các lãnh đạo Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo chủ chốt Việt Nam bày tỏ tin tưởng 2 bên sẽ tích cực triển khai các kết quả đạt được trong các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa 2 Đảng, 2 nước, vì lợi ích thiết thực của nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

BÍCH QUYÊN