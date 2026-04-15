Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình chuẩn bị cho Năm APEC 2027

Ngày 15-4, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức hội thảo nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.

Quang cảnh hội thảo ngày 15-4

Tham dự hội thảo có đông đảo diễn giả, chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, New Zealand, Peru và Chile, cùng gần 100 đại biểu đại diện các bộ, ngành, cơ quan và viện nghiên cứu của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển chiến lược mới, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ ba (sau các năm 2006 và 2017), Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công Năm APEC 2027, đóng góp tích cực vào định hình hợp tác của diễn đàn trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo, ông John W. McIntyre, Đại biện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, khẳng định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong tiến trình chuẩn bị cho Năm APEC 2027 thông qua các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm từ các chủ nhà APEC trước, cũng như kết nối với các chuyên gia, đối tác quốc tế.

Trong 2 ngày diễn ra hội thảo (15 và 16-4), các chuyên gia, diễn giả quốc tế sẽ trao đổi, đánh giá, tổng kết tiến trình hợp tác cũng như các ưu tiên của Diễn đàn APEC thời gian qua, định hướng hợp tác trong thời gian tới; chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn kỹ năng chủ trì, đồng chủ trì các hội nghị, xây dựng chương trình nghị sự, đàm phán văn kiện, thúc đẩy đồng thuận chung...

BÍCH QUYÊN