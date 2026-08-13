TPHCM tiếp tục sắp xếp cán bộ cấp xã theo năng lực, sở trường

Thành ủy TPHCM tiếp tục sắp xếp cán bộ ở xã, phường, đặc khu, phù hợp với năng lực, sở trường của từng người, đảm bảo bộ máy mới hoạt động hiệu quả nhất.

Chiều 13-8, đoàn khảo sát của Thành ủy TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng ủy phường Thủ Dầu Một về công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ phường Thủ Dầu Một đã kết nạp 66/125 đảng viên mới (đạt 52,8% chỉ tiêu được giao trong năm). Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt, triển khai Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Hiện Đảng bộ phường có 20 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, gồm 5 đảng bộ và 15 chi bộ, với khoảng 605 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một báo cáo kết quả về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Việt Dũng

Theo Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc, công tác kết nạp đảng viên được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc; chú trọng mở rộng nguồn phát triển Đảng trong học sinh, công nhân, người lao động. Tuy nhiên, việc tạo nguồn tại các chi bộ khu phố và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn khó khăn do biến động về lao động, dân cư; một bộ phận quần chúng chưa có nhiều thời gian tham gia hoạt động, các lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận kết quả phát triển đảng viên của Đảng bộ phường Thủ Dầu Một, nhất là trong học sinh, giáo viên, doanh nghiệp. Đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên, đặc biệt tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đồng thời linh hoạt thời gian sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện để đảng viên làm việc trong những ngành nghề đặc thù được tham gia đầy đủ.

Đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan đến công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu địa phương hoàn thành đề án sắp xếp lại hệ thống trường học trước ngày 20-8, quá trình sắp xếp phải hết sức thận trọng, chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao, không phát sinh khiếu nại.

Đặc biệt, công tác cán bộ phải công khai minh bạch, đúng tiêu chuẩn, phải lựa chọn người có uy tín, năng lực, kinh nghiệm để đảm đương vị trí hiệu trưởng. Bên cạnh đó, địa phương cũng lưu ý, sau khi có kết luận của Trung ương, tập trung làm tốt việc chuyển giao công tác dân vận về MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đoàn khảo sát và Đảng ủy phường Thủ Dầu Một chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, Thành ủy TPHCM đang tiếp tục rà soát, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Các địa phương được chủ động bố trí lại đội ngũ hoặc kiến nghị Thành ủy TPHCM xem xét thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu, chưa phù hợp với chuyên môn, sở trường.

“TPHCM sẽ đẩy mạnh sắp xếp đội ngũ, phấn đấu đến cuối năm các đơn vị vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”- đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

THẢO NGUYỄN - CẨM TUYẾT