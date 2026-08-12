Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 12-8, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi sổ tang. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tại cuộc hội kiến, thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, qua đồng chí tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân các dân tộc Lào anh em cùng toàn thể gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh sự ra đi của đồng chí Saysomphone Phomvihane là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, đồng thời Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, thủy chung, luôn dành tình cảm sâu nặng, sự ủng hộ quý báu, không ngừng vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, trong hai ngày vừa qua, có hàng trăm đoàn đại biểu lãnh đạo, cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương của Việt Nam đã tới Đại sứ quán Lào tại Hà Nội và các Tổng Lãnh sự quán Lào tại TPHCM, TP Đà Nẵng, cũng như các cơ quan đại diện của Việt Nam đã tới các cơ quan đại diện của Lào ở nước ngoài để viếng, ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào, thể hiện sâu sắc tình cảm gắn bó, trước sau như một của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và cá nhân đồng chí Saysomphone Phomvihane.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và chia buồn sâu sắc tới gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã luôn kề vai sát cánh, chia sẻ cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong những thời khắc quan trọng.

Đảng, Nhà nước Lào, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane hết sức xúc động, trân trọng tình cảm thủy chung, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, ngoài việc thực hiện nghi thức Quốc tang tại Việt Nam, đã cử các đoàn đại biểu cấp cao do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt dẫn đầu sang Vientiane trực tiếp chia buồn, dự Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Saysomphone Phomvihane.

Đây là minh chứng sống động, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết, thủy chung, trước sau như một, truyền thống luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh giữa hai Đảng, hai nước.

Đồng chí tin tưởng rằng với sự động viên, chia sẻ quý báu, kịp thời, chí nghĩa chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cùng với quyết tâm biến đau thương thành hành động của cán bộ, Đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước Lào, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào cũng như gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát này, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X; tiếp tục cùng Việt Nam vun đắp đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào không ngừng phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và chia buồn sâu sắc tới gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: TTXVN

Cũng nhân dịp này, hai bên đã trao đổi một số nội dung nhằm tiếp tục thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.



TTXVN