Ngày 13-8, tại thành phố Auckland, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cho rằng chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand, đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển thực chất, hiệu quả hơn.

Ông Gerry Brownlee chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI; đánh giá cao những thành tựu về kinh tế - xã hội, cải cách thể chế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; đồng thời khẳng định New Zealand sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong Năm APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội New Zealand mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác về quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân và sớm mở đường bay trực tiếp kết nối hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của New Zealand, đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của New Zealand đối với Việt Nam và khẳng định hợp tác giữa hai nước xuất phát từ lợi ích của nhân dân hai nước, yêu cầu phát triển và trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định khu vực, thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác giữa Quốc hội hai nước; đồng thời bày tỏ vui mừng khi có nghị sĩ gốc Việt trong Quốc hội New Zealand, coi đây là biểu hiện sinh động cho những đóng góp của cộng đồng người Việt tại New Zealand.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường trao đổi đoàn trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; mong muốn Quốc hội New Zealand tiếp tục ủng hộ triển khai các thỏa thuận hợp tác, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và New Zealand có thế mạnh như nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, nông nghiệp sạch, xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường hợp tác giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân; cảm ơn New Zealand hỗ trợ đào tạo sinh viên, cán bộ Việt Nam, đồng thời mong muốn New Zealand hỗ trợ Việt Nam trong cải cách giáo dục và triển khai mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần sớm có đường bay thẳng hoặc phương án kết nối hàng không thuận tiện hơn, đồng thời tạo thuận lợi về thị thực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Quốc hội New Zealand tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, kinh doanh tại New Zealand.

TTXVN