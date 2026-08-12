Chiều 12-8, đoàn công tác do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh An về công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo Đảng ủy xã Thanh An, công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu Thành ủy giao; việc tinh gọn tổ chức đảng không làm gián đoạn hoạt động, công tác quy hoạch chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì buổi làm việc

Địa phương cũng triển khai Đề án số 01-ĐA/TU về tăng cường xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên tại một số chi bộ ấp còn khó khăn. Số người hoạt động không chuyên trách ở ấp có nguyện vọng nghỉ cao hơn số dôi dư theo phương án, trong đó có trường hợp chưa đủ cơ sở giải quyết chế độ.

Chủ tịch UBND xã Thanh An báo cáo với đoàn công tác

Đảng ủy xã kiến nghị sớm có hướng dẫn đối với các trường hợp vượt số lượng dôi dư; đồng thời tích hợp phần mềm đánh giá KPI với hệ thống điều hành, tác nghiệp của Đảng và Nhà nước để hạn chế nhập liệu nhiều lần.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá 7 tháng đầu năm, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu cơ bản bảo đảm tiến độ.

Đồng chí đề nghị sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thanh An rà soát, đánh giá toàn bộ đội ngũ để bố trí cán bộ phù hợp năng lực, sở trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã cần căn cứ các quy định mới về những điều đảng viên không được làm để nắm chắc nhận thức, quan điểm chính trị của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức. Việc sử dụng mạng xã hội, đăng tải ý kiến, quan điểm cũng cần được quan tâm và kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh khi cần thiết; đồng thời tăng cường nắm bắt dư luận xã hội.

Lãnh đạo Thành uỷ TPHCM phát biểu chỉ đạo

Về chuyển đổi số, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu địa phương chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp từ thực tiễn, không chỉ dừng ở các nội dung do thành phố triển khai; đồng thời nâng cao chất lượng dân vận chính quyền, sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý 2 nội dung trong đánh giá KPI quý 3: kết quả học, kiểm tra các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 trên nền tảng Bình dân học vụ số và việc hoàn thành chương trình phổ cập kiến thức chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức trên nền tảng này.

Khẩn trương sắp xếp trường lớp Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị sau khi đề án được UBND TPHCM phê duyệt, xã khẩn trương triển khai sắp xếp trường lớp, bảo đảm không ảnh hưởng hoạt động của các trường. Trong quá trình sắp xếp, công tác nhân sự phải được thực hiện công khai, minh bạch, lựa chọn người có kinh nghiệm, uy tín, năng lực, đáp ứng yêu cầu sau sáp nhập; hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

CẨM NƯƠNG