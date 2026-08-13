Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam – New Zealand

Chiều 13-8 (giờ địa phương), tại Trường Đại học Công nghệ Auckland, thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - New Zealand năm 2026 với chủ đề “Kiến tạo tương lai chung: Nhân tài, đổi mới sáng tạo và kỹ năng cho tương lai”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam – New Zealand 2-26, tại Trường Đại học Công nghệ Auckland. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam – New Zealand 2-26, tại Trường Đại học Công nghệ Auckland. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, bà Penny Simmonds, Bộ trưởng phụ trách Giáo dục Cao đẳng, Đại học, Khoa học, Đổi mới, Công nghệ New Zealand, đánh giá cao quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước; khẳng định giáo dục là một nền tảng quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand.

Bà Penny Simmonds cho biết hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác về giáo dục, thống nhất thúc đẩy các hoạt động thiết thực nhằm xây dựng nền giáo dục bền vững, bao trùm, tăng cường chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ các khóa đào tạo ngắn hạn tiếng Anh cho cán bộ Việt Nam; thúc đẩy trao đổi sinh viên, học giả và hợp tác giữa các trường hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam – New Zealand 2-26, tại Trường Đại học Công nghệ Auckland. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam xác định phát triển con người là trọng tâm, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và New Zealand có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển, cùng coi trọng giáo dục, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và đặt con người ở vị trí trung tâm.

Để hợp tác giáo dục đi vào chiều sâu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức; ưu tiên các lĩnh vực như AI, khoa học dữ liệu, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh, công nghệ thực phẩm, năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường và quản trị công.

Hai bên cũng cần thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức; tăng cường hợp tác giáo dục nghề nghiệp, công nhận tín chỉ và năng lực, đào tạo tại nơi làm việc và đào tạo lại cho lực lượng lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam – New Zealand 2026. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn mở rộng giao lưu sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ quản lý giáo dục; đồng thời yêu cầu các thỏa thuận hợp tác sớm được chuyển hóa thành chương trình hành động cụ thể, có mục tiêu, nguồn lực và cơ chế đánh giá rõ ràng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hiệu quả hợp tác giáo dục cần được đo bằng kết quả thực chất: người học có kỹ năng tốt hơn, nhà trường đổi mới mạnh hơn, doanh nghiệp có nguồn nhân lực phù hợp hơn và xã hội được hưởng lợi nhiều hơn từ tri thức, đổi mới sáng tạo.

Tại diễn đàn, một số trường đại học Việt Nam và New Zealand đã trao đổi các văn kiện hợp tác về giáo dục.

Trao các thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN

Trao các thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN

Trao các thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN

Trao các thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN

Trao các thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN

P.V - TTXVN