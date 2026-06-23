TPHCM tiếp tục tinh giản biên chế 5%-10% giai đoạn 2027-2031

Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị thành phố; xây dựng lộ trình tinh giản biên chế hàng năm của từng cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị chưa thực hiện giảm biên chế trong năm 2026. Giai đoạn 2027-2031, TPHCM tiếp tục tinh giản biên chế từ 5%-10%.

Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; Đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy; Đảng ủy xã, phường, đặc khu tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai đầy đủ các nội dung của Kết luận 40-KL/TW, Quy định 183-QĐ/TW và Quyết định 185-QĐ/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định của Trung ương.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế được giao, bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quyết định sử dụng hợp đồng lao động; sử dụng nguồn ngân sách chi thường xuyên của đơn vị để chi trả lương, phụ cấp đối với các hợp đồng lao động.

Thường trực Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và nhân dân trong quản lý, sử dụng biên chế, thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị đã được Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM giao, theo đúng vị trí việc làm công chức, viên chức.

Thường trực Thành ủy TPHCM giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy UBND TPHCM và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng đề án giao biên chế năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031 của thành phố.

Đề án phải bảo đảm phù hợp vị trí việc làm, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy và yêu cầu xây dựng, phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu, hoàn thiện dự thảo đề án trước ngày 30-7.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu quyết định giao biên chế năm 2026 đối với cơ quan khối Đảng, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy; khối Đảng, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, đặc khu và khối chính quyền.

Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong toàn hệ thống chính trị TPHCM; hoàn thành trong quý 3-2026.

Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu, rà soát biên chế thực tế, số lượng công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc khối chính quyền, kể cả biên chế các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu, đề xuất nguyên tắc, tiêu chí giao biên chế năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031.

Đảng ủy các xã, phường, đặc khu; Đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy và Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM khẩn trương rà soát, đánh giá việc quản lý, sử dụng biên chế tại cơ quan, đơn vị; bảo đảm biên chế được bố trí phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

VĂN MINH