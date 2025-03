TPHCM: Tổng dư nợ tín dụng bất động sản đạt 1,085 triệu tỷ đồng

Tính đến cuối năm 2024, tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn TPHCM đạt 1,085 triệu tỷ đồng, chiếm 27,5% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn và tăng 12,3% so với cuối năm 2023.

Sáng 3-3, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, tính đến cuối năm 2024, tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn TPHCM đạt 1,085 triệu tỷ đồng, chiếm 27,5% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn và tăng 12,3% so với cuối năm 2023.

Trong đó, dư nợ cho vay bất động sản với mục đích tự sử dụng, mục đích tiêu dùng như mua, thuê nhà để ở; sửa chữa, xây dựng nhà để ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở… vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 66,6% trong tổng dư nợ cho vay bất động sản trên địa bàn thành phố.

Theo ông Lệnh, phân tích đánh giá theo mục đích sử dụng vốn, tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh như cho vay phát triển hạ tầng KCX-KCN; cho vay cao ốc văn phòng; cho vay lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng… tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và tăng trưởng cao hơn các lĩnh vực khác, mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ bất động sản.

Trong đó, cho vay phát triển hạ tầng KCX-KCN đạt 55.000 tỷ đồng, chiếm 5% tổng dư nợ tín dụng bất động sản, nhưng tăng trưởng cao nhất trong năm, tăng 34,8% so với cuối năm 2023; Dư nợ lĩnh vực cao ốc văn phòng (gồm xây dựng, cải tạo, mua, thuê, thuê mua văn phòng cao ốc để tự sử dụng hoặc cho thuê, thuê mua lại) đạt 25.800 tỷ đồng, chiếm 2,38% và tăng 22,5% so với năm 2023; Dư nợ cho vay lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng đạt 26.500 tỷ đồng, chiếm 2,44%, tăng 31,7% so với cuối năm 2023.

“Tín dụng cho vay mua nhà để ở đã tăng trưởng trở lại trong những tháng gần đây, mặc dù tốc độ tăng trưởng chưa cao. Song những giải pháp cụ thể về tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc lĩnh vực này về giấy tờ, hồ sơ pháp lý và sở hữu nhà…, cùng với những gói tín dụng ưu đãi của các ngân hàng thương mại cho vay người trẻ dưới 35 tuổi sẽ là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho vay mua nhà để ở trong thời gian tới”, ông Lệnh cho hay.

NHUNG NGUYỄN