TPHCM trở lạnh

Những ngày qua, nhiệt độ ở TPHCM vào ban đêm và sáng sớm giảm, trời se lạnh khiến nhiều người đi đường phải mặc áo kín mít, mang găng tay và đeo khẩu trang giữ ấm. Nhiều người cũng tranh thủ dậy sớm ra đường để tận hưởng thời tiết hiếm có này.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng Dự báo khí tượng thủy văn Nam bộ, những ngày qua, áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh, vốn gây ra thời tiết rét ở các tỉnh phía Bắc, đã di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Đồng thời, rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc đang dịch chuyển lên phía Bắc, kết hợp với hội tụ gió trên cao ngay trên khu vực Nam bộ. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, trong khi áp cao cận nhiệt đới trên cao có trục qua Trung bộ và Nam bộ.

Những hệ thống thời tiết nêu trên đã tác động khiến nhiệt độ ở TPHCM và một số tỉnh Nam bộ vào ban đêm và sáng sớm giảm, đồng thời xuất hiện lớp mù bao phủ, làm giảm tầm nhìn. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam, khiến nhiệt độ không khí giảm. Vào đầu giờ sáng, hầu hết các tỉnh, thành đều có độ ẩm trên 80%.

Đây là hiện tượng khí tượng bình thường, chỉ cần có các điều kiện thuận lợi như độ ẩm không khí cao, nhiệt độ không khí thấp, gió nhẹ thì dễ hình thành mù hoặc sương mù. Hiện tượng này không được xếp vào loại hình thời tiết nguy hiểm. Tuy nhiên, lớp mù dày đặc có thể làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Dự báo, từ nay đến cuối tháng 12-2024 và sang tháng 1-2025, sẽ có một số ngày nhiệt độ không khí xuống thấp khi cường độ không khí lạnh ở phía Bắc mạnh. Tại TPHCM, nhiệt độ thấp nhất có thể còn 22-23 độ, trong khi một số tỉnh miền Đông có thể xuống 17-18 độ, trời se lạnh vào sáng sớm.

Dịp Noel và Tết Dương lịch, thời tiết tại TPHCM và các tỉnh Nam bộ khá đẹp. Ban ngày trời nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-33 độ. Tối và đêm cũng không mưa, trời mát mẻ, rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 6-12, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ. Sau đó, khoảng ngày 7-12, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Cụ thể, phía Đông Bắc bộ trời chuyển lạnh. Từ ngày 7-12, ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Trên biển, Bắc vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng Đông đến Đông Bắc mạnh cấp 4-5; từ ngày 7-12 ở vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 1,5-3m. Từ chiều 7-12, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Từ ngày 7-12, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên từ ngày 6-12 đến đêm 7-12, ở Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 7-12, Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo, hôm nay 6-12, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

