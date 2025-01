TPHCM yêu cầu báo cáo danh sách các trường hợp tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi và diện tinh giản trước ngày 15-2

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý quyết định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy...

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai Nghị định 177 của Chính phủ “quy định chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng”; Nghị định 178 của Chính Phủ “về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”.

TPHCM yêu cầu nhanh chóng lập danh sách các trường hợp tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi và diện tinh giản biên chế. Ảnh: THANH THỦY

Theo đó, để kịp thời thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc các trường hợp quy định tại Nghị định 177, Nghị định 178 gắn với Nghị quyết 50 của HĐND TPHCM “quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế; nghỉ do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính; nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ; nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế trên địa bàn TPHCM”, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện.

Trong đó, Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; các sở, ban ngành thành phố tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là những người bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy phát huy tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích chung, hy sinh lợi ích cá nhân (nếu có) để thực hiện chủ trương của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, xây dựng và ban hành các tiêu chí cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tiễn gắn với đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý quyết định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổng hợp, lập danh sách các đồng chí có nguyện vọng và tự nguyện được nghỉ hưu trước tuổi; các đồng chí cần nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, giản biên chế, báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trước 15-2-2025.

THU HƯỜNG