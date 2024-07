Trà Vinh cần tập trung đầu tư nông nghiệp để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tăng trưởng kinh tế của tỉnh Trà Vinh

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả tỉnh Trà Vinh đạt được trong thời gian qua, đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 10%, cao nhất vùng ĐBSCL và đứng thứ 6 cả nước.

Đây là mức tăng trưởng cao nhất của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 9/9 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và ổn định.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Trà Vinh cần tập trung đầu tư, xây dựng các dự án hạ tầng quan trọng để tạo chuyển biến mạnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đồng thời cần coi trọng công tác giải quyết những thách thức do biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, giảm nghèo, nhất là trong đồng bào Khmer; tiếp tục đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn vì tỷ trọng này còn rất cao trong cơ cấu kinh tế của Trà Vinh, đồng thời chú ý đến hình thái kinh tế nông nghiệp phù hợp để nâng cao hiệu quả về kinh tế, bền vững về xã hội và môi trường; nhân rộng các mô hình hiệu quả, nhất là mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp...

Chủ tịch nước lưu ý, Trà Vinh là tỉnh có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo và được xác định là tỉnh trọng điểm về an ninh quốc phòng. Do đó cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chương trình đào tạo lao động, việc làm; không để các thế lực thù địch kích động, thực hiện âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm; củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo lập môi trường sống và làm việc an ninh, an toàn cho người dân.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm gia đình Trung tướng Sơn Cang, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Chủ tịch nước cũng trao tặng tỉnh Trà Vinh 1.400 máy radio để phát cho đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng chưa có điều kiện nghe đài, xem tivi.

