Trang nghiêm Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vào lúc 13 giờ hôm nay, 26-7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng lúc tại 3 địa điểm; Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra lúc 15 giờ tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Đúng 13 giờ hôm nay, 26-7, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được long trọng tổ chức cùng lúc tại 3 địa điểm: Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội; Hội trường Thống Nhất, TPHCM; quê nhà Tổng Bí thư ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Trang nghiêm Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: QUANG PHÚC

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường điều hành Lễ truy điệu. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Tô Lâm đọc lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều 26-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang điều hành Lễ truy điệu.

Sau khi Quốc thiều cử xong, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Lễ tang đọc Điếu văn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; ôn lại thân thế, sự nghiệp và những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc; khẳng định trí tuệ, nhân cách, đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là với vai trò người đứng đầu Đảng, đất nước. Trong lời điếu do Chủ tịch nước Tô Lâm đọc có đoạn: “Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn, không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Đất nước ta mất đi nhà lãnh đạo tài năng; phong trào cộng sản, tiến bộ thế giới mất đi nhà lý luận sắc bén; bạn bè quốc tế mất đi người bạn chân thành, người đồng chí thân thiết; gia đình, dòng tộc, quê hương Đông Hội mất đi người con ưu tú.

Gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, bền bỉ, GS-TS Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ uyên bác, sắc sảo đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhà tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, ngọn cờ lý luận của Đảng đã làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về vai trò của Đảng Cộng sản, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Di sản vô giá đó đã củng cố niềm tin mãnh liệt về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của phong trào cộng sản trên thế giới, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay”…

Sau lời điếu văn của Chủ tịch nước Tô Lâm, tất cả đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại diện gia đình, ông Nguyễn Trọng Trường phát biểu lời cảm tạ. Ảnh: QUANG PHÚC

Kết thúc Lễ truy điệu, đại diện gia đình, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế đã đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Gia đình và các đại biểu dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự lễ truy điệu, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM...

Người dân dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên trong Hội trường Thống Nhất

Người dân dự Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên ngoài Hội trường Thống Nhất

Người dân ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội dành phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phút truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước Hội trường Thống Nhất. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phút truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước Hội trường Thống Nhất. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau khi Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc, vào lúc 13 giờ 30, nghi thức di quan đã diễn ra ở Nhà tang lễ Quốc gia. Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cùng đội nghi lễ quân đội chuyển lĩnh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Nhà tang lễ Quốc gia ra cỗ linh xa.

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cùng đội nghi lễ quân đội chuyển lĩnh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ Nhà tang lễ Quốc gia ra cỗ linh xa

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiễn đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau khi hoàn thành các thủ tục, đúng 13 giờ 53 phút, cỗ linh xa đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời Nhà tang lễ Quốc gia, hướng về phía khu trung tâm Hà Nội, qua các tuyến đường, đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển ra khỏi Nhà tang lễ Quốc gia. Người dân xúc động, khóc và hô to "Bác Trọng muôn năm"

Đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua Nhà hát Lớn Hà Nội

Trên đường Hồ Tùng Mậu, đoạn trước Nghĩa Trang Mai Dịch, hàng ngàn người dân đã ra xếp hàng từ trưa để chờ linh cữu Tổng Bí thư đi qua. Nhiều người đến từ các tỉnh thành: Vĩnh Phúc, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang...

Người dân chờ tiễn biệt Tổng Bí Thư

Trường Đại học Văn hóa Quân đội Tổng cục Chính trị kính tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Người dân tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng

Cỗ linh xa đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn xe tang di chuyển từ Nhà tang lễ Quốc gia tới Nghĩa trang Mai Dịch qua các tuyến đường: Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ (đoạn từ Cửa Nam đến Trần Phú), Trần Phú, Sơn Tây (đoạn từ Trần Phú đến Kim Mã), Kim Mã, Đào Tấn (đoạn từ Kim Mã đến Liễu Giai), Liễu Giai (đoạn từ Đào Tấn đến Kim Mã), Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ Trần Vỹ đến Nguyễn Cơ Thạch).

Tuyến đường đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Mai Dịch

Đoàn xe nghi lễ chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển trên đường phố Hà Nội

Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn lúc 15 giờ tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Nghĩa trang Mai Dịch

Tại Nghĩa trang Mai Dịch, phần mộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nằm ở phía phải của Đài Tổ quốc ghi công; phía sau phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nằm gần phần mộ của cố GS-TS Nguyễn Đình Tứ.

Theo Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến 10 giờ sáng 26-7, tại Nhà tang lễ Quốc gia, có khoảng 120.000 người đến viếng. Tại quê nhà Tổng Bí thư, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, đến 23 giờ ngày 25-7, có hơn 40.000 người đã đến viếng. Tại Hội trường Thống Nhất, trong 2 ngày Quốc tang, có gần 60.000 người đến viếng.

