Tránh cơ chế xin - cho, sách nhiễu trong công tác hậu cần, kỹ thuật

Ngày 9-1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng hậu cần, kỹ thuật công an nhân dân (25-1-1948 - 25-1-2023).