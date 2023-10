Trao 5 giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2023

Từ 31 hồ sơ đề cử ban đầu, qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Hội đồng giám khảo đã thông qua danh sách đề cử chính thức và các giải thưởng năm nay, gồm 11 đề cử, trên 4 hạng mục. Trong đó riêng hạng mục giải Tác phẩm có tới 4 đề cử. Điều đó phản ánh sự phong phú và chất lượng nổi trội của các tác phẩm, công trình “Vì tình yêu Hà Nội” được công bố trong thời gian qua.

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh được trao Giải thưởng Lớn vì đã có những cống hiến xuất sắc cho Hà Nội bằng những tác phẩm điện ảnh và văn học thấm đẫm giá trị lịch sử và nhân văn về Hà Nội. Đây cũng là hạng mục quan trọng nhất của giải, được trao hàng năm cho người có những cống hiến suốt đời cho Hà Nội bằng các tác phẩm, ý tưởng, việc làm xuất sắc, bằng sự gắn bó máu thịt với Hà Nội trong cả cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội (2 giải) được trao cho: Cuốn sách Phố Hàng Bột, chuyện “tầm phào” mà nhớ của Hồ Công Thiết (do NXB Lao động và Chibooks ấn hành). Và triển lãm ảnh Hanoi Streets 1985-2015: In the Years of Forgetting (Hà Nội 1985 - 2015: Những năm tháng bị lãng quên) của William E. Crawford do Không gian nghệ thuật Manzi, Phòng tranh Art Vietnam phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho: Festival “Thu Hà Nội - Đến để yêu” do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội (UBND TP Hà Nội) tổ chức.

Festival Thu Hà Nội đã được tổ chức để tôn vinh vẻ đẹp của thành phố ngàn năm tuổi trong những ngày thu sang. Nhiều hoạt động kết hợp đặc sắc giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và ẩm thực đã biến Festival Thu Hà Nội trở thành một bức tranh đa sắc để Thu Hà Nội vốn đã hấp dẫn, nay càng quyến rũ hơn. Thống kê sơ bộ, hoạt động này đã thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho: Chủ trương và các bước chuẩn bị tích cực của TP Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị liên quan nhằm đưa "Hà Nội học" thành một môn học trong giáo dục phổ thông tại Hà Nội.