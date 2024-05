Trao 9 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo tại Đắk Lắk

Thượng tá Nguyễn Danh Bằng, Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trương ương, lãnh đạo Bộ Công an về triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương; Công an thị xã Buôn Hồ đã chủ động tham mưu Thường trực Thị ủy, UBND thị xã rà soát, lập danh sách 50 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở.

Qua đó, Công an thị xã Buôn Hồ đã phối hợp Ủy ban MTTQVN thị xã Buôn Hồ kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ; đồng thời huy động cán bộ, người lao động, hỗ trợ ngày công, giúp các hộ gia đình cùng với nhà thầu sớm hoàn thành công trình. Đến nay, đã có 9/50 căn được bàn giao đưa vào sử dụng. Kinh phí 80 triệu đồng/căn, trong đó, kinh phí Bộ Công an hỗ trợ là 50 triệu đồng/căn, tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 20 triệu đồng/căn; thị xã Buôn Hồ hỗ trợ 10 triệu đồng/căn.

Theo Thượng tá Nguyễn Danh Bằng, những ngôi nhà tình nghĩa được trao tặng, không chỉ là mái ấm vật chất giúp các hộ gia đình từng bước ổn định cuộc sống, mà trên hết là biểu tượng cho sự đoàn kết, chung tay, chung sức của chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân sát cánh cùng các hộ gia đình nghèo xây dựng tương lai tươi sáng hơn. Thượng tá Nguyễn Danh Bằng cũng cam kết sẽ phối hợp cùng với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 41 căn nhà còn lại, đảm bảo hoàn thành việc xây dựng, nghiệm thu, bàn giao đúng tiến độ, chất lượng trước ngày 19-8-2024 để chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam.

Lãnh đạo thị xã Buôn Hồ cùng người dân khánh thành nhà tình nghĩa

Công an thị xã Buôn Hồ phối hợp với UBND thị xã Buôn Hồ trao nhà tình nghĩa cho người dân

Nhận căn nhà mới, vợ chồng anh Y Đơi Mlô (xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ) xúc động cho biết, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên nhiều năm nay phải ở trong căn nhà dột nát. Nay được chính quyền trao tặng căn nhà khiến vợ chồng anh vô cùng hạnh phúc. “Cả đời mình chưa nghĩ rằng có ngày được ở trong căn nhà đẹp như thế này. Vợ chồng mình sẽ chăm lo làm ăn, cố gắng vươn lên thoát nghèo để xứng đáng là công dân của thị xã”, anh Y Đơi cho hay.

MAI CƯỜNG