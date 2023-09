Trao thư viện và tổ chức trung thu cho học sinh nghèo tại Bến Tre

Hôm nay 25-9, tại Trường THCS An Đức (xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo SGGP sẽ tổ chức bàn giao thư viện cho Trường THCS An Đức và Trường THCS Tân Xuân (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri).